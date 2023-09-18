معلومات عن «عروس طلخا» صاحبة الفرح الأسطوري.. مدرسة إنجليزي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بحبك جدا ونفسي أعيش عمري كله معاكي»، كلمات اختارها حسام الصياد، العريس الأشهر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، ليبدأ بها حفل زفافه على عروسه، التي أصبحت حديث الساعة، بعد الفرح الأسطوري الذي شهدته مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وأحياه عديد من نجوم الوطن العربي.

فرح طلخا بحضور نجوم الفن

«أحلى عروسة في الدنيا»، هكذا احتفت صديقات وأقارب عروس طلخا بحفل زفافها الذي طلت خلاله بإطلالة ساحرة، وظهر عليها علامات المفاجأة من فقرات الحفل الذي شهد حضور الفنانين تامر حسني ووائل جسار ومحمد حماقي وحمادة هلال وأحمد شيبة ورضا البحراوي، فمن هي عروس طلخا؟

من هي عروس طلخا صاحبة الفرح الأسطوري؟

سلمى فايد، هي العروس الأشهر في مصر على مدار الـ48 ساعة الماضية، حيث اجتاحت صورها وفيديوهاتها في حفل زفافها، الذي يبدو أنها سيكون الأشهر العام الحالي، مواقع التواصل الاجتماعي.

درست سلمى، عروس طلخا، التي تعود أصولها لمدينة طنطا، في كلية التربية قسم إنجليزي بجامعة طنطا، وعملت مدرسة لغة إنجليزية بعد تخرجها عام 2021.

ولدى عروس طلخا شقيقة صغرى تدعى سارة فايد، ظهرت في حفل زفاف شقيقتها بإطلالة رائعة أيضا.

يوم 17 ديسمبر 2021 هو التاريخ الذي احتفلت خلاله عروس طلخا بكتب كتابها على زوجها حسام الصياد، وهو صيدلي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

يوم 10 مايو 2022، احتفت سلمى فايد بأول عيد ميلاد لزوجها بعد كتب كتابهما، بصور ومقاطع مصورة لهما، معلقة: «كل سنة وأنت بخير ومعايا يا روحي».

وأصبح فرح طلخا الأشهر في مصر في الوقت الحالي، إذ تكلف الحفل ما بين 10 و12 مليون جنيه، وتم التحضير له لمدة عام، بحسب تصريحات العريس لـ«الوطن».