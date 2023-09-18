والدة «عريس طلخا» عن الفرح الأسطوري: استمر 11 ساعة ووزعنا 8 عجول في الحنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما يزال فرح طلخا الأسطوري، محط اهتمام من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ما يزالون يتداولون فيديوهات الحفل الزفاف، الذي أحياه أكثر من مطرب، لأول مرة في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، في حفل استمر لمدة 11 ساعة، غمرت خلالها السعادة والبهجة غزت قلوب الحضور.

تحدثت والدة عريس طلخا في تصريحات لـ«الوطن»، عن الفرح الأسطوري، الذي بات حديث كثير من الناس في مختلف المحافظات، قائلة إنها لم تكن تعلم ما يجهزه ابنها للزفاف، وأنها تفاجأت كغيرها من «المعازيم» بكل ما حدث: «بصراحة مكنتش متوقعة إن كل ده يحصل، أنا اتفاجئت زي الناس بالظبط، بس كنت مبسوطة جدًا».

والدة عريس طلخا تتفاجئ بنجوم الفن

لم تعلم والدة العريس سوى بحضور الفنان أحمد شيبة فقط، لتتفاجأ بحضور تامر حسني ووائل جسار ورضا البحراوي ومحمد حماقي، وبدأ الفرح في تمام الساعة 8 مساءً حتى 7 صباحًا، أي 11 ساعة كاملة: «مكنتش أعرف إن كل الفنانين دول موجودين، الفرح بقى حاجة تانية فعلًا».

توزيع طعام على الفقراء بالحناء

أقيم حفل الحناء يوم 12 من الشهر الجاري، بقرية الفوايد التابعة لمركز بلقاس، ليتم توزيع «8 عجول و10 خرفان» على الفقراء والمحتاجين: «كان لازم نفرح الناس معانا، وعملنا ليلة حنة عشان نحتفل كلنا سوا، والحمد لله وزعنا اللي نقدر عليه».

ترتيبات حضور المطربين فرح طلخا الأصعب

كانت تجهيزات الفرح تسير على ما يرام، ولم يواجه حسام الصياد «عريس طلخا» أي مشكلة، في تجهيز حفل الزفاف، لكن فكرة حضور أكثر من مطرب، استغرقت وقتًا من أجل ترتيب حضورهم، خاصة أنها المرة الأولى لبعض الفنانين، لإحياء حفل زفاف في طلخا.