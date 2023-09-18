كيف تفقدين وزنك أثناء الرضاعة الطبيعية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ترغب الكثير من السيدات في فقدان الوزن بعد الولادة مباشرة، ولكن في نفس الوقت الحصول على التغذية السليمة أثناء الرضاعة الطبيعية أمرا مهما للغاية.

ويجب خلال وضع خطة فقدان الوزن أثناء الرضاعة الطبيعية أن تتضمن سعرات حرارية كافية لإنتاج الحليب، والكثير من العناصر الغذائية لدعم نمو الطفل، وفق ما ذكر موقع "Livestrong".

وأثناء الرضاعة الطبيعية، يذهب حوالي 450 إلى 700 سعرة حرارية إلى إنتاج الحليب كل يوم، وفقاً لجمعية الحمل الأمريكية، ما يعني أنك قد تحتاجين إلى استهلاك سعرات حرارية إضافية، حسب أهدافك.

وبالنسبة لمن لا تحاولن إنقاص الوزن، تقترح التوصيات استهلاك 450 إلى 500 سعرة حرارية إضافية فوق احتياجاتك اليومية من السعرات قبل الحمل.

أما اللاتي يرغبن في فقدان بعض الوزن فلا يحتجن إلى زيادة السعرات الحرارية، لكن عليك ضمان الحصول على تغذية صحية تلبي احتياجات إنتاج الحليب.

كذلك، تعتمد احتياجاتك من السعرات الحرارية على عمرك ومستوى نشاطك البدني.

فالمرأة في سن بين 21 و25 عاماً تحتاج إلى 2000 سعرة حرارية يومياً، وبين 26 و50 عاماً تحتاج إلى 1800 سعرة يومياً.

وتحذّر أكاديمية التغذية وعلم التغذية من أن النساء المرضعات يجب ألا يتناولن أقل من 1800 سعرة حرارية في اليوم، وقد يؤثر القيام بذلك على قدرتك على إنتاج كمية كافية من الحليب، وقبل تقليل السعرات الحرارية، من المهم مناقشة الأمر مع طبيبك.

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