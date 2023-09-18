استخراج مئات الحشرات من شعر طفلة بعد سنوات من المعاناة- ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

نشر أحد خبراء العناية بالشعر في أمريكا، عبر "تيك توك"، مقطع فيديو للحظات استخراج آلاف القمل والصئبان من رأس طفلة صغيرة، مما أثار دهشة متابعيه.

وظهرت في مقطع الفيديو خبيرة للشعر من ولاية تكساس الأمريكية، قائلة: "هذه الفتاة الصغيرة الجميلة أتت إلى عيادتنا وبدأت في فحص شعرها، ولاحظت وجود الكثير من البيض والقمل في شعرها، مما أثار قلقي".

وعند التركيز بالكاميرا على رأس الفتاة، اتضح وجود مئات المخلوقات الصغيرة تزحف في فروة رأسها بشكل غريب، مما جعل شغر الفتاة متشابكا وذلك أيضا بفضل كتلة البيض الموجودة على فروة رأسها، وفقا لما جاء بموقع وصحيفة "ديلي ستار".

وبدأت خبيرة التجميل في تمشيط شعر الفتاة واستخدام الماء في تخريج وإزالة كل الحشرات والبيض يدويا من شعرها.

وقرروا خبراء التجميل، جعل مجموعة العلاج الخاصة بالفتاة مجانية، لما عاشته الفتاة من معاناة وألم لمدة سنوات قبل قدومها إلى المركز.

وحصد مقطع الفيديو أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر "تيك توك" خلال ساعات من نشره.

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