إحذر.. السهر ليلا يمكن أن يصيبك بهذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

اعتاد الكثيرون من الناس السهر طوال الليل، والنوم نهارا، خاصة في العطلات، ولا يعلموا أن تلك العادة قد تضر بصحتهم، ويمكن أن تزيد من خطر إصابتهم بمرض السكري.

وإليكم أبرز الأسباب التي تجعل السهر ليلا يزيد من الإصابة بمرض السكري، وفقا لما جاء بموقع "hindustantimes".

حدوث اضطراب في الساعة البيولوجية

يعتاد الجسم على نظام بيولوجي معين يساهم في تنظيم العمليات الفسيولوجية، بما فيها استقلاب الجلوكوز، فالسهر طوال الليل يجعل أنماط النوم غير منتظمة، مما يحدث اضطراب في تنظيم العمليات الفسيولوجية، ويؤثر سلبا على مستويات السكر في الدم.

العادات الغير صحية في تناول الطعام ليلا

الكثير من الناس الذين اعتادوا السهر ليلا، يفضلون تناول وجبات في أوقات متأخرة من الليل، حيث أن السهر طوال الليل يشعرهم بالجوع، وغالبا ما تحتوي الوجبات التي يتناولونها ليلا على مستويات عالية من السكر والدهون غير الصحية، مما يؤدي لزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

قلة الحركة

الأشخاص الذين اعتادوا السهر ليلا، نادرا ما يمارسون ارياضة أو الحركة المستمرة، وذلك نتيجة للخمول البدني الذي يصيبهم في ذلك الوقت من اليوم، وذلك الخمول هو عامل خطر لمرض السكري من النوع الثاني.

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