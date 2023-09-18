نقص هذا الفيتامين من جسمك يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يصاب الكثيرون بنزلة برد شديدة مع بداية كل فصل من فصول السنة، وتتكرر إصابتهم بنزلات البرد والإنفلونزا طوال العام، فهل لنقص الفيتامينات بالجسم دخل في تكرار الإصابة بالفيروسات؟

وإليكم أبرز الفيتامينات التي تؤدي لتكرار الإصابة بنزلات البرد طوال العام، وفقا لما جاء بموقع " indianexpress".

نقص فيتامين ب 12

يأتي نقص فيتامين ب 12، عندما لا يتناول الشخص وجبة متوازنة، ويصيب الصغار والكبار، وفيتامين ب 12 يساعد جسمك على تكوين الحمض النووي، وهو أساس البناء لخلايا الجسم، ففي حالة عدم إنتاج جسمك لفيتامين ب 12 بمفرده، فأنت بحاجة إلى مصدر غذائي متكامل غني به، كاللحوم والألبان والبيض، ونقصه يعد عامل قوي للإصابة بالفيروسات بشكل متكرر.

نقص فيتامين د

يعد نقص فيتامين د من المعوقات التي تواجه الجسم في عملية البناء، فنقصه يعني نقص الكالسيوم في الجسم، وأيضا يعني إمكانية إصابة الجسم بمختلف الفيروسات والعدوى، فضلا عن أن فيتامين د يعمل على مكافحة العدوى عن طريق تنظيم نشاط الخلايا المناعية بالجسم، ويحفز تلك الخلايا على إنتاج الببتيدات ذات الخصائص المضادة للفيروسات.

نقص الحديد

نقص الحديد في الجسم يؤدي بشكل واضح إلى فقر الدم، وإصابتك بفقر الدم يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة.

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