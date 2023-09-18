علامات إذا ظهرت عليك تدل على وجود أورام في العمود الفقري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك من حين لآخر تدل على وجود أورام في العمود الفقري، لذا عليك الانتباه، وعدم تجاهل تلك الأعراض منعا للدخول في وعكة صحية سيئة.

ويعد الورم الفقري أحد أنواع أورام العمود الفقري التي تؤثر على عظام الظهر وفقراته، وتبدأ في الحبل الشوكي، وفقا لما جاء في "مايو كلينك" المعني بالصحة.

وغالبا ما تنتشر الأورام التي تؤثر على الفقرات من السرطانات في أجزاء أخرى من الجسم، ولكن هناك بعض أنواع الأورام التي تبدأ داخل عظام العمود الفقري، وتتمثل فيما يلي:

الورم الحبلي .

الساكروما الغضروفية.

الساكروما العظمية.

ورم البلازماويات.

ساركوما يوينغ.

يمكن أن يؤثر الورم الفقري على الوظيفة العصبية نتيجة الضغط على الحبل الشوكي وجذور الأعصاب القريبة، ومع نمو هذه الأورام داخل العظام، ينشأ ألم أو كسر في الفقرات وعدم استقرار العمود الفقري.

وسواء كان الورم سرطانيا أو غير ذلك، يمكن أن يكون الورم الفقري مهددا للحياة ويسبب عجزا دائما.

أنواع الأورام الفقارية

ويعتبر ورم البلازماويات أحد أنواع الأورام الفقارية الأولية.

الورم العظمي العظماني .

وأورام بانيات العظم.

والأورام الوعائية، التي تنشأ في عظام العمود الفقري.

تصنف الأورام الفقارية وفقا لموقعها في العمود الفقري، وتعرف باسم أورام خارج الأعصاب، لأنها تنشأ خارج الحبل الشوكي نفسه.

وتعتبر الأورام التي تبدأ في عظام العمود الفقري (الأورام الأولية) هي الأورام الأقل شيوعا إلى حد كبير.

الأعراض

وجود ألم في مكان الورم ناتجا.

الشعور بآلام الظهر.

شدة ألم الظهر في أثناء الليل.

فقدان الإحساس أو ضعف العضلات خاصة في ذراعيك أو ساقيك.

الشعور بحساسية أقل للبرودة والحرارة والألم.

فقدان وظيفة الأمعاء أو المثانة.

الشلل، الذي قد يكون خفيفا أو شديدا، ويمكن أن يصيب مناطق مختلفة في جميع أنحاء الجسم.

متى يجب زيارة الطبيب؟

عند استمرار الألم بشكل متزايد.

عند زيادة الألم في الليل.

إذا كان لديك تاريخ للإصابة بالسرطان وأصبت بألم جديد في الظهر.

إذا كنت تعاني من أعراض وعلامات جهازية للسرطان، مثل الغثيان أو القيء أو الدوخة

الإحساس بخدر بالعضلات في ساقيك أو ذراعيك.

حدوث تغيرات في الحوض أو وظيفة المثانة.

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