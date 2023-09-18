رجل يعثر على 20 أفعى سامة داخل مرآب منزله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مأساوية، أُصيب رجل أمريكي بصدمة كبيرة عندما عُثر على 20 أفعى "مجلجلة" سامة في مرآب منزله.

الأفعى المجلجلة من الثعابين السامة التي توجد في أمريكا الشمالية والجنوبية، تتميز بوجود جرس صغير في نهاية ذيلها، يُستخدم لإصدار صوت عالٍ لتحذير الحيوانات المفترسة.

ويوجد منها أنواع مختلفة، ولكل منها أنماط وألوان فريدة، كما أنها مجهزة بحفر متخصصة لاستشعار الحرارة على رؤوسها، ما يمكنها اكتشاف حرارة جسم فرائسها، حتى في الظلام.

وعلى الفور، اتصل الرجل بشركة متخصصة لإزالة الثعابين من منزله.

ونشرت صائدة الأفاعي وتُدعي "ماريسا ماكي" مقطع فيديو، يوثق لحظة إزالتها للثعابين من منزل الرجل، في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لموقع "NDTV".

وفي الفيديو، يمكنك رؤية الثعابين ملتفة حول قاعدة مدفأة.

وتقول ماريسا: "عثرت على 5 ثعابين بالغة و15 ثعباناً صغيراً، لا أكذب، هذا جنون".

وتابعت: "هذا أكبر عدد من الثعابين التي قمت بإزالتها إطلاقا".

وأخبرت ماريسا صاحب المنزل أنه من المحتمل أن يكون هناك مزيد من الثعابين التي تعيش بالقرب من المدفأة.

وفي النهاية، تم إطلاق الثعابين إلى بيئتها الطبيعية.

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