اعرفي مواعيد زيادة المرتبات واحسبي ميزانيتك.. «هتوفري كتير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لتحسين حياة المواطنين، ورفع مستوى المعيشة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حزمة قرارات بينها زيادة المرتبات، وهو ما أدخل البهجة بكثير من البيوت، حيث يساهم ذلك في إنعاش الميزانية المنزلية، وفيما يلي تقدم «هُن»، طرق لضبط ميزانية متوازنة، إذ يساعد ذلك في التوفير مع زيادة المرتبات.

الرئيس السيسي يوجه بزيادة المرتبات

وفقًا لإحصاءات الجهاز الإداري للدولة، وتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، فإن قرارات الرئيس السيسي تعود بالفائدة على ما يقرب من 4.5 مليون موظف، وتشمل الزيادة في المرتبات التي أقرها وأمر بها رئيس الجمهورية مع بداية شهر أكتوبر المقبل، علاوة الغلاء الاستثنائية من 300 جنيه إلى 600، لجميع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، مضافًا العلاوة الدورية التي أقرتها الدولة في شهر يوليو الماضي، وجرى صرفها مسبقا في شهر أبريل 2023 بتوجيهات رئاسية.

ميزانية متوازنة في إطار زيادة المرتبات

قدمت سامية عبدالمطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي والتغذية العلاجية، لـ«هُن»، نصائح لترشيد الاستهلاك لضبط ميزانية جديدة وتوفير الفائض من خلال الادخار، لبناء منزل متوفر فيه كل الاحتياجات: «يمكن أن يتوفر كثير من الأموال من خلال شراء السلع من منافذها المحددة، كما يفضل الشراء من الأسواق العادية لجودة أفضل، وتحديد كمية الطعام وفقا لعدد الأفراد في الأسرة، ويجب أن يتم الصرف في إطار الزيادة ولكن بحرص».

المرتب بالدرجات بعد الزيادة الجديدة وموعد التطبيق

في ضوء قرارات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة والأزمات الاقتصادية، نقدم لكم زيادة المرتبات في النقاط التالية:

- مرتب الحد الأدنى للدرجة الممتازة في أكتوبر المقبل: 11 ألفا و100 جنيه.

- مرتب الحد الأدنى للدرجة العالية في أكتوبر المقبل: 8508 جنيهات.

- مرتب الحد الأدنى لدرجة المدير العام في أكتوبر المقبل: 7212 جنيهًا.

- مرتب الحد الأدنى للدرجة الأولى في أكتوبر المقبل: 6564 جنيهًا.

- مرتب الحد الأدنى للدرجة الثانية في أكتوبر المقبل: 5864 جنيهًا.

- مرتب الحد الأدنى للدرجة الثالثة في أكتوبر المقبل: 5650 جنيهًا.

- مرتب الحد الأدنى للدرجة الرابعة في أكتوبر المقبل: 5093 جنيهًا.

- مرتب الحد الأدنى للدرجة الخامسة في أكتوبر المقبل: 4836 جنيهًا.

- مرتب الحد الأدنى للدرجة السادسة في أكتوبر المقبل: 4045 جنيهًا.

- مرتب الحد الأدنى للموظفين الحاصلين على درجة الماجستير في أكتوبر المقبل: 6720 جنيهًا.

- مرتب الحد الأدنى للموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه في أكتوبر المقبل: 7790 جنيهًا.