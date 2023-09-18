وجبة سمك تسببت في بتر أطراف سيدة.. هذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في واقعة صادمة، خضعت أم بريطانية، تدعى لورا باراخاس، لعملية جراحية أدت إلى بتر أطرافها الأربعة، بعد تعرضها للإصابة بمرض مميت عن طريق تناولها وجبة من السمك البلطي، تحتوي على بكتيريا قاتلة.

اشترت الأم السمك من إحدى الأسواق في سان خوسيه بالولايات المتحدة، ونظفته، وأعدته في منزلها، ولم تتوقع أن السمك مصاب ببكتريا سامة "Vibrio Vulnificus".

وهي بكتيريا سيئة تنتشر في المأكولات البحرية النيئة ومياه البحر ويمكن أن يكون لها عواقب مميتة عند تناولها.

ووفقا لما جاء في صحيفة "daily star"، بدأت أعراض البكتريا في الانتشار بالجسم، بعد أيام من تناول السمك، وشملت هذه الأعراض الحمى، وألم في العضلات، وظهور طفح جلدي، وسرعان ما ساءت حالتها، وبدأت أصابعها وقدمها في التحول للون الأسود، وانتهى الأمر وهي نائمة على السرير بالمشفى، وتحارب من أجل حياتها وطفلها.

وتم تشخيص حالتها ببكتريا مميتة، أدت لتسمم أطرافها، واضطر الأطباء لإجراء عملية جراحية بترا أطرافها الأربعة.

جدير بالذكر أنها تمكنت من النجاة في النهاية واستطاع الفريق الطبي التغلب على تلك البكتريا، لكنها ستعيش بقية حياتها بأطراف صناعية.

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