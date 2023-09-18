تبدأ من 75 جنيه للكيلو.. من أين نشتري حلوى المولد بأرخص الأسعار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

أيام تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتبدأ المحلات والمتاجر الكبرى في طرح حلوى المولد بالأسواق، ومع غلاء الأسعار يبحث الجميع عن أرخص الأماكن التي تبيع حلوى المولد، وعن العروض والخصومات.

وإليكم أسعار حلوى المولد، في شارع بين الحارات، الذي يعد من أرخص الأماكن لبيعها، وفقا لجولة "الخليج 365" في الأسواق.

شارع بين الحارات

يعد شارع بين الحارات المتفرع من شارع كلوت بك بمنطقة باب البحر، من أشهر الشوارع المتخصصة في بيع مستلزمات الحلويات، وحاليا بدأ موسم بيع حلوى المولد، وتباع في بين الحارات بأرخص الأسعار، وسعر الجملة.

أسعار حلوى المولد في شارع بين الحارات

الفولية، تبدأ من 80 جنيه وحتى 100 جنيه للكيلو

السمسمية، تبدأ من 80 جنيه وحتى 100 جنيه للكيلو

الحمصية ، تبدأ من 80 جنيه وحتى 100 جنيه للكيلو

الشكلمة، تبدأ من 120 جنيه وحتى 140 جنيه للكيلو

نوجة قمر الدين تبدأ من 100 جنيه وحتى 140 جنيه للكيلو

دومية بندق، تبدأ من 80 جنيه وحتى 100 جنيه للكيلو

قشطة، تبدأ من 80 جنيه وحتى 100 جنيه للكيلو

ملبن لوز، تبدأ من 80 جنيه وحتى 100 جنيه للكيلو

ملبن بندق، تبدأ من 80 جنيه وحتى 100 جنيه للكيلو

ملبن كاجو، تبدأ من 80 جنيه وحتى 100 جنيه للكيلو

بسيمة بالزبدة، تبدأ من 80 جنيه وحتى 100 جنيه للكيلو

لديدة، تبدأ من 80 جنيه وحتى 100 جنيه للكيلو

نوجة تفاح، تبدأ من 80 جنيه وحتى 100 جنيه للكيلو

نوجة برتقال، تبدأ من 80 جنيه وحتى 100 جنيه للكيلو

نوجة فراولة، تبدأ من 80 جنيه وحتى 100 جنيه للكيلو

نوجة فواكه مجففة، تبدأ من 80 جنيه وحتى 100 جنيه للكيلو

نوجة زبيب، تبدأ من 80 جنيه وحتى 100 جنيه للكيلو

العلب الجاهزة

علبة مشكل وزن 1 كيلو بـ 75 جنيه.

علبة مشكل وزن 2 كيلو بـ 150 جنيه.

علبة مشكل وزن 3 كيلو بـ 225 جنيه.

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