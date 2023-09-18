بتصلي في المدرجات.. فيديو متداول لسيدة في مباراة النصر بالدوري السعودي يثير جدلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

نشر أحد مستخدمي موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو لسيدة تصلي بمدرجات الجماهير وسط أجواء مباراة النصر أمام الرائد في الدوري السعودي، مما أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت السيدة تقف في المدرجات وسط الجمهور، رجالا ونساء، وتؤدي الصلاة في اتجاه القبلة، وبعد انتهائها من الصلاة، جلست لتستكمل متابعة المباراة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، معلقين عدة تعليقات انقسمت ما بين السخرية والهجوم والتأييد، وجاءت التعليقات كالآتي: "صلاتها مردودة عليها والعالم الله، لأنها ناقصة شروط وواجبات، من حيث المكان والستر"، "الهدف النهائي للحياة هو الفعل وليس العلم، بلا عمل لا يساوي شيئا، نحن نتعلم لكي نعمل"، "في مصليات بالملاعب وأماكن خاصة، أو تروح تصلي في بيتها"، "الواضح تبي تثير الجدل ولفت العين عليها".

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