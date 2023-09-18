البراءة تنتصر على الإعاقة.. إيلي جولدستين أول عارضة أزياء مصابة بمتلازمة داوون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خضعت سيدة أمريكية تدعى «إيفون» خلال أشهر الحمل إلى فحص طبي للتأكد من أن الجنين صحته بخير، وأخبر الأطباء الأم بأن طفلهتا لا تعاني من تشوهات أو مشكلات صحية، واكتشتفت الأم بعد الولادة بشهر، أن ابنتها الرضيعة مصابة بمتلازمة داوون، بالإضافة إلى أمراض في القلب، وتحتاج إلى إجراء فحص طبي بشكل سريع، وهو ما أصاب الطاقم الطبي بالصدمة.

أخبرها الاطباء بأنها لن تعيش لتصدمها بعد 20 عام بعملها كعارضة للأزياء

بعد العديد من الفحوصات الطبية، اكشف الأطباء أن الابنة «إيلي» لن تتكمن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، بسبب العديد من المشاكل الصحية، والتي لن تمكنها من ممارسة الحركات الطبيعية بسهولة، وأشاروا على والدتها بإبقائها في المستشفى لتقديم الرعاية لها.

ووفقا لما ذكرته والدتها إيفون، البالغة من العمر 59 عامًا: «حاولت الاهتمام بابنتي ولم أضعها في المستشفى، واعتنيت بالنظام الغذائي لها، أنا ووالدها مارك 63 عامًا والذي كان يخبريني، أننا سنعتني بها في المنزل، وتمكنت ابنتها من السير لعدة خطوات في أول 18 شهر، واهتم والداها بتقوية عضلاتها عن طريق العلاج الطبيعي».

«إيلي» تشارك في عروض الأزياء العالمية

رفضت الأم الاستماع لما قاله الأطباء، وقررت أن تهتم بابنتها إيلي جولدستين، وعكفت على تعليمها الكتابة والقراءة، حتى وصلت «إيلي» إلى عمر 21 عامًا، وأصبحت أول عارضة أزياء مصابة بمتلازمة داون في العالم، وتشارك في الحملات الدولية والعالمية، وفي فترة قصيرة تمكنت من الحصول على منزل خاص بها في مدينة إسيكس الأمريكية، وذلك من خلال الأموال التي كسبتها من أعمالها، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ظهرت «إيلي» في العديد من المجلات العالمية والدولية، كما ظهرت في إعلان عيد الميلاد الخاص بشركة Superdrug، ثم مجلة «جوتشي»، وأصبحت عارضة أزياء لماركة غوتشي، وتصدرت غلاف مجلة Vogue الإيطالية عام 2020، بالإضافة إلى أغلفة العديد من المجلات مثل Elle الفرنسية، فضلًا عن ظهورها في العروض الترويجية لـ Gucci Beauty.