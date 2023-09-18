مات والدها فتولت الإنفاق على شقيقيها.. رحلة كفاح «آية» من المدرسة لمحل الفاكهة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمسك آية الفتاة العشرينية بكتاب المدرسة بين يديها، بينما تبيع الفاكهة لأحد الزبائن، إذ تقع على عاتقها مسئولية الإنفاق على أسرة بالكامل، بعد وفاة والدها المفاجأة، تاركا لها أخين صغيرين.

قررت آية الا تستسلم، ووقفت تبيع الفاكهة بدلا من والدها، واستطاعت تسديد ديون والدها التي تركها لها بعد وفاته، والتي تخطت الـ 100 ألف جنيه.

«آية» تعمل فكهانية بعد وفاة والدها

توفى والد آية أنور عام 2018، ولم يكن عمرها يتعدى حينها 20 عامًا، لم يترك لها إلا محل إيجار لبيع الفاكهة، والذي كان فارغًا تملؤه الأتربة، وحاولت بمفردها أن تعيد تجديده، رغم أنها لم يسبق لها العمل، أو التعامل مع الزبائن.

لم يكن لدى الفتاة ما يكفي من المال للاستعانة بأحد العمال، ليساعدها بترتيب وتنظيم الأرفف الخاصة بالفاكهة، فكانت تذاكر بينما تبيع، من أجل أن توازن بين حياتها العلمية والعملية، بحسب ما ذكرته لـ«هن»: «بدأت أقف في المحل بعد وفاة بابا بـ3 أشهر، وده أثر جًدا في شخصيتي لإني مكنتش عارفة أتعامل مع الناس في الشارع، وناس كتير كانت بتنصب عليا عشان صغيرة، ولكن مع الوقت قدرت اعتمد على نفسي واتعلمت بسرعة».

استطاعت «آية» إعالة أسرتها فكانت تدفع الفواتير وتهتم بعائلتها وتذاكر دروسها، متحدية العقبات والظروف: «عندي اتنين إخوات ولاد، واحد كان وقتها في تانية إعدادي والتاني أولى ثانوي، مكنتش بخليهم يقفوا في المحل، وقررت اني اتحمل مسئولية البيت، ودي حاجة عمرها ما كانت سهلة، إني أكون ملتزمة بدفع فواتير شهرية لبيتي وللمحل، غير تعليم 3 أفراد من ضمنهم آنا، غير الآكل والاحتياجات اليومية، وكانت والدتي كبيرة في السن متقدرش تنزل تشتغل».

«آية» تطلق صفحة عبر السوشيال ميديا للحفاظ على الصحة

مرت السنوات حتى وصلت «آية» إلى المرحلة الجامعية، وتخرجت من كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل بجامعة عين شمس، وبدأ أخويها في دراسة الهندسة والحقوق، تغلبت خلال تلك الفترة على الكثير من التحديات، إذ كان من الصعب عليها الحصول على أصدقاء، فلا وقت للرفاهية وقضاء الوقت معهم، ولكن تحمل المسئولية دربها على التأقلم مع الصعاب: «والدي لما اتوفى مسابش فلوس وحسابه في البنك كان 50 جنيه، بالإضافة إلى إن من أكبر التحديات إني كنت بروح الجامعة 6 الصبح في العباسبة و اخلص 4، وأرجع للمحل في الزمالك، وأقفل على 10 عشان المذاكرة أو تسليمات خاصة بالكلية، والحمدلله تقديري كان جيد جدا طوال الـ4 سنين».

إطلاق حملة «استثمر في صحتك»

لم تكتف «آية» البالغة من العمر 23 عاما، بهذا الحد، إذ قادها حبها للعمل في مجال بيع الفواكه وممارسة الرياضة، إلى إطلاق فكرة «استثمر في صحتك»، وأسست صفحة عبر «إنستجرام» باسم «fitlikeaya»، لتهتم بالحفاظ على الصحة، وتوضيح أهم النصائح الخاصة بالأكل الصحي، ودرست الفواكه وأنواعها، وبدأت بنشر وصفات للعناية بالبشرة والشعر: «بعد تخرجي اكتشفت إني بدأت أحب زراعة كل الفاكهة واعرف فوائدها، وأطلقت مجموعة من النصائح المهمة، وقررت أمارس رياضة المشي، لإنها غير مكلفة وأي حد ممكن يؤديها يوميًا».