5 حيل ساعدتها على مواجهة فرط الحركة.. كيف تغلبت «كيت» على المتلازمة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعاني الكثير من الناس من اضطراب فرط الحركة ولا يعلمون السبب، ويؤثر ذلك على حياتهم اليومية، الأمر الذي دفع فتاة أمريكية مصابة بالمتلازمة، لحل لمشكلتها عن طريق خمسة حيل سهلة التنفيذ، وجربتها لمدة أسبوع حتى استطاعت الحفاظ على طاقتها المهدرة، ولمساعدة المصابين بالمتلازمة، فكرت في نشر فكرتها من خلال مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك».

فتاة مصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تجد حلًا

أكدت كيت، الفتاة الأمريكية، أنها مصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وأن أحد مصادر مشاكلها هو وقت تناول الطعام، وأنها جربت 5 حيل مختلفة لتسهيل تحضير الوجبات ساعدتها على تناول طعام صحي وتقليل الشعور بالإرهاق، لإيجاد الطاقة اللازمة، فكثيرًا ما كانت تتطلع إلى التخلص من الارتباك بشكل دائم، بحسب الوكالة الأمريكية «insider».

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حيل للتغلب على اضطراب فرط الحركة

اختارت 5 حيل سهلة التنفيذ لفرط الحركة، وجربتها لمدة أسبوع، وهي كالتالي:

- إعادة ترتيب الثلاجة بحيث يمكن رؤية المنتجات بسهولة في الأبواب.

- استخدام الأدراج للمواد غير القابلة للتلف مثل التوابل.

- إفراغ أكياسًا من الجزر والبازلاء في وعاء الطعام، وتقطيع شرائح الفلفل أيضًا على أن يكون كل شيء منظمًا.

- الاحتفاظ بسلة من الأطعمة المعدة مسبقًا يمكن أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من خلل وظيفي في الحركة.

- تخصيص ركن للوجبات الخفيفة، للحفاظ على العادات الصحية، وإعداد وجبة الإفطار على دفعات حتى لا تشعر بحياة مزدحمة.

كيت: الحياة أصبحت أقل ازدحامًا

وقالت كيت: «الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، عليهم أن يكافحوا من أجل التنظيم، حتى لا يكونوا عرضة لفقدان الأشياء والاضطراب، وهذا مفيد لأنه إذا نسيت مادة من الطعام لأشهر، سأكتشف في النهاية كومة سيئة منها في أسفل الدرج، وهو ما يجعل اتنهاء الصلاحية سريع».

وأضافت أنها لم تكن تتوقع إن إعادة التنظيم يجعل القدرة على رؤية كل المنتجات سهلا، استغرق هذا التبديل قدر كبير من الجهد، لكنها أصبحت سعيدة بالنتائج: «من المؤكد أنه كان من الجيد عدم البحث في ثلاجتي لتناول وجبة خفيفة، وقد جعل ذلك التسوق من البقالة أسهل كثيرًا، لأنني عرفت بالضبط ما كان في متناول يدي».

علاج فرط الحركة

وقدم جمال فرويز، أخصائي الطب النفسي والإرشاد الأسري، لـ«هُن»، عدة حيل للتخلص من فرط الحركة:

- العلاج السلوكي، من خلال تعلُّم استراتيجيات تغيير السلوك، للتعامل مع المواقف الصعبة.

- التدريب على المهارات الاجتماعية، يساعد الشخص على تعلُّم السلوكيات الاجتماعية المناسبة، ليساعد على تحسين المهارات وتنميتها بالتالي قوة تركيزه، والهدوء من الحركة المفرطة.

- العلاج النفسي، يتيح للمصابين باضطراب نقص الانتباه والتحدث عن المشكلات التي تزعجهم.

- استكشاف أنماط السلوك السلبية، وتعلُّم طرق التعامل مع أعراضهم.