حسام موافي يكشف.. هذا ما يحدث لمرضي السكري عند تناول العسل النحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول عسل النحل يعد من أفضل الاختيارات للعديد من الأشخاص، بما في ذلك مرضى السكري، نظرا لمذاقه اللذيذ والجذاب، ولكن يجهل بعض المصابين بالسكري ، تأثير تناول العسل عليهم هل هو إيجابي أم سلبي؟

لذا في هذا الصدد، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن هناك معتقدات شائعة عن عسل النحل تتعلق بالفوائد العلاجية التي يقدمها لصحة الجسم، وعلى عدم وجود تأثير على مستويات السكر في الدم، لذا يتم استهلاكه من قبل بعض الأشخاص بكميات كبيرة.

وأوضح موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علما"، المذاع على قناة صدى البلد، أن لا يوجد دليل صحي على أن الإفراط في تناول عسل النحل، واحتوائه على سكريات طبيعية لا تهدد صحة الجسم بالأضرار، مشيرا إلى أن تأثير السكر الطبيعي الموجود في عسل النحل لا يختلف عن أي سكريات أخرى، حيث يحتوي كل منهما على كربوهيدرات بسيطة تؤدي إلى ارتفاع الجلوكوز في الدم.

ونصح أستاذ الحالات الحرجة، أن هناك بعض العادات الخاطئة الذي يفعلها البعض ويجب التوقف عنها، وهي تناول عسل النحل أو إضافته في علاجات، حيث يكون من الضروري التوجه إلى الطبيب المختص عند الشعور بأي مشكلة صحية لتلقي العلاج المناسب، وتجنب تفاقم الأمر أو تعرض صحتك للخطر.

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