هذا ما يحدث لجسمك عند تناول عسل أبيض على الريق.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

عسل النحل من أغنى العناصر الغذائية المليئة بالفوائد الصحية، وخصوصا عند تناوله كل صباح على معدة فارغة، كما له العديد من المزايا الصحية منذ قديم الزمان.

وفي السطور التالية نرصد فوائد تناوله كل صباح على الريق، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" المعني بالصحة.

ونذكر منها ما يلي:

تسهيل الهضم: يساعد عسل النحل عند تناوله على تحسين الهضم وحركة الأمعاء وتحفيز إنتاج الإنزيمات الهاضمة.

مصدر للطاقة: عسل النحل يعد مصدرا مهما للطاقة، يجعلك تشعر بالنشاط، ما يجعله خيارا جيدا للتناول على الريق بالصباح الباكر.

تعزيز المناعة: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من الأمراض والفيروسات، بالإضافة لبعض الفيتامينات والعناصر التي تحسن من صحة الجسم مثل فيتامين E.

استرخاء الأعصاب: يساعد على استرخاء الأعصاب، ويشعرك بالهدوء، ما يجعلك تنام بشكل جيد، لذا ينصح بتناوله، أيضا قبل النوم.

يقلل حبوب الشباب: يساعد على تخفيف ظهور حبوب الشباب، ويستخدم كمرطب طبيعي للوجه، كما يحفز الكولاجين بالبشرة ويمنع التجاعيد.

ما النسب المسموح بها في الصباح؟

يمكنك تناول ملعقة كبيرة أو ملعقتين على الريق، ولكن لا ينصح بتناوله لمرضى حساسية العسل، وهي حالة نادرة يصاب بها نسب بسيطة من الأشخاص، والسبب الرئيس وراء حساسية العسل هو اختلاط العسل بغبار الطلع أثناء إنتاجه، والذي ينتشر في بعض الأزهار مثل نبات الحنطة السوداء.

وتشمل أعراض حساسية العسل ما يلي:

وجود اضطرابات في دقات القلب.

سماع صوت صفير من الأذن.

ظهور بقع حمراء على الجلد.

الإحساس بالدوار.

الشعور بالسعات في أجزاء من الجسم.

الرغبة في القيء.

نصائح لتناول عسل النحل على الريق

وضع معلقة من العسل على كوب من اللبن.

وضع معلقة على كوب من الزبادي.

تناول معلقة كبيرة على معدة فارغة تماما منعا للشعور بالترجيع.

وضع معلقة من العسل على كوب ماء دافئ.

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