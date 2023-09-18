الصور الأولى لحفل زفاف محمود حجازي على التونسية رنا رزوق بنيويورك.. ماذا قال الجمهور؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

محمود حجازي أحدث عرسان الوسط الفني، والذي احتفل بزفافه على طريقته الخاصة، عبر مشاركة الصور والتفاصيل مع جمهوره على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشر الصور الأولى من حفل زفافه على رنا مرزوق، وقد شاركه الجمهور التهاني عبر التعليقات والإعجابات.

الصور الأولى من زفاف محمود حجازي

شارك محمود حجازي الصور الأولى من حفل زفافه مع جمهوره، وارتدت العروس فستان رائع ميرميد بذيل مكشكش من التل، وظهرت كأنها عروس من عالم خيالي، وهو التعليق الذي تخيره محمود حجازي لصورة كتب عليها: قصتي الخيالية.

تأتي الصور الأولى من حفل الزفاف بعد يوم واحد فقط من إعلان محمود حجازي نبأ كتب كتابه على رنا زروق، حيث كتب: «الحمد لله كتبنا الكتاب، ربنا يخليكِ ليا ويبارك لي فيكِ يارب»، وفي اليوم التالي مباشرة أعلن تفاصيل حفل الزفاف والفرح الذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية.

وشكر حجازي كل من بارك له على الزيجة، وتحدث عن تفاصيل الأتيليه الذي صمم فستان الزفاف، والبدلة الخاصة به، ومكان الفرح الذي أقيم بأمريكا، وبالإضافة إلى الصور النهارية، شارك محمود حجازي صورا ليلية لوقت الزفاف مع عروسته من تصوير نيكول، وهكذا تفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمود حجازي.

تفاعل الجمهور مع محمود حجازي

حرص عدد كبير من جمهور ومتابعي محمود حجازي على تهنئته والمباركة له على زيجته، وشاركوه التهنئة، وكان من بينها: «ألف مبروك يا محمود تستاهل كل خير»، و«ربنا يسعدكم سوا يا رب»، و«مبروك يا سكاكر»، و«ربنا يرزقكم بكل السعادة والحب الي في الدنيا يا رب»، و«كدة تفاجئنا ربنا يسعدكم».

من هي عروس محمود حجازي؟

بحسب صحفتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيما يلي أبرز المعلومات عن عروسة محمود حجازي:

- تعمل في مجال بعيد عن الفن، فهي من خارج الوسط الفني.

- تعيش في أمريكا.

- حصلت على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسة.

- حصلت على دكتوراه في القانون.

تعد رنا زروق الزيجة الثانية، للفنان محمود حجازى، بعد انفصاله عن أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير.