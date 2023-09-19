الامارات | نخبة من الكُتّاب العرب يوقّعون أعمالهم في «منتدى الإعلام العربي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي 2023، ثلاثة من الكُتّاب المبدعين لتوقيع أعمال مختارة من أحدث وأهم ما قدموا من كتابات حققت نجاحاً ولاقت إقبالاً لافتاً من القُرّاء، وذلك في مقر الحدث الذي سينطلق في 26 سبتمبر الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتستمر أعماله على مدار يومين في مدينة جميرا - دبي.

بُعد ثقافي وحضاري

ورحبت مديرة نادي دبي للصحافة، الدكتورة ميثا بوحميد، بنخبة من المبدعين الذين وجدت أعمالهم صدى كبيراً لدى القارئ العربي. وقالت: «سعياً لإضافة بُعد ثقافي للحدث الأبرز على ساحة الإعلام في المنطقة، ونظراً لما يمثله المؤلفون المشاركون في هذه الفعالية الخاصة من قيمة فكرية وثقافية في المنطقة، ينظم نادي دبي للصحافة بالتزامن مع منتدى الإعلام العربي هذه الفعالية التي تتيح للكتاب فرصة التواصل مع قرائهم، وإثراء خبراتهم المهنية». وأشادت بوحميد، بالكتب التي سيتم توقيعها في المنتدى، مؤكدة أن الاحتفاء بالكتب والكتّاب هو جزء من اهتمام النادي بالمشهد الثقافي العربي في عمومه كظاهرة حضاريّة تتكامل مع رسائل القطاع الإعلامي، وأضافت: «لا شك أن فكرة مقابلة الكتاب في أجواء إعلامية والحصول على نسخة موقعة من إصداراتهم الأدبية والإبداعية، تُشكل تجربة ثرية للقراء، حيث تُشكل الفعالية فرصة مناسبة للّقاء أهم المؤلفين العرب ومحاورة قرائهم لهم بشكل مباشر ضمن حوار إعلامي وثقافي مفتوح، وفي هذا الإطار يسعدنا انضمام ثلاثة من الكُتّاب الذين تمكنوا من جذب انتباه القارئ بأعمال متميزة».

«أوراق شمعون المصري»

ويستضيف المنتدى الكاتب المصري الدكتور أسامة عبدالرؤف الشاذلي صاحب رواية «أوراق شمعون المصري»، ضمن جلسة حوارية تديرها الإعلامية بروين حبيب، من مؤسسة دبي للإعلام لمناقشة الرواية التي حققت رواجاً كبيراً ونجاحاً جماهيرياً وتصدرت قوائم الأكثر مبيعاً على مدار عامين، وما تضمه الرواية من أفكار.

وأعرب الكاتب أسامة الشاذلي عن عميق امتنانه للدعوة التي تلقاها من منتدى الإعلام العربي للحديث عن تجربته الإبداعية، وتوقيع روايته «أوراق شمعون المصري»، مؤكداً تطلعه للقاء المشاركين في هذا الحدث الإعلامي الكبير، للإجابة عن أسئلتهم ومناقشة مضمون روايته.

«ليس هذا ما كتبت»

من جانبه، أكد الكاتب اللبناني الدكتور خالد غطاس سعادته بحضور منتدى الإعلام العربي ضمن دورته الـ21، وتقديره لهذا المحفل الإعلامي البارز الذي يضم سنوياً حشداً من نُخب المفكرين والكُتّاب وصُنّاع الإعلام في المنطقة العربية، مؤكداً أن المنتدى يُعد منصة مثالية لإطلاق أي عمل إبداعي هدفه إثراء الفكر وتقديم رؤى جديدة حول موضوعات تمس حياة الناس وتؤثر فيها.

وسيقوم غطاس خلال المنتدى بتوقيع كتابه الجديد «ليس هذا ما كتبت»، عقب جلسة تحاوره فيها الإعلامية ديالا علي، من مؤسسة دبي للإعلام لتستعرض معه أبرز ملامح ما يقدمه من فكر في كتابه الجديد.

«يوميات روز»

الإبداع الأدبي الإماراتي سيكون حاضراً كذلك في إطار الفعاليات المصاحبة لمنتدى الإعلام العربي، باستضافة الكاتبة الإماراتية ريم الكمالي صاحبة رواية «يوميات روز»، والتي ستقوم بتوقيعها خلال المنتدى، فيما سيحاورها الإعلامي عامر بن جساس من مؤسسة أبوظبي للإعلام، حول تجربتها مع فن الرواية، وما شجعها على خوض المجال الأدبي، والأفكار التي يتناولها عملها الروائي الذي تدور أحداثه في ستينات القرن الماضي.

وتقول ريم الكمالي عن تجربتها في الكتابة وتحديداً في هذه الرواية أنها لجأت إلى فكرة «اليوميّات» كوسيلة لإبراز المشاعر المتضاربة لبطلتها «روز» وحيرتها وتخبُّط مشاعرها، وتطلعاتها في مواجهة الظروف المحيطة بها آنذاك. ويشارك في منتدى الإعلام العربي نخبة من الساسة وصُناع القرار والمسؤولين في القطاع الإعلامي على المستويين العربي والعالمي، إلى جانب قيادات كبرى المؤسسات الإعلامية وأبرز الإعلاميين والصحافيين والمُفكّرين والكُتّاب، وأكثر من 3000 من رموز العمل الإعلامي والمعنيين به في المنطقة والعالم.

• مناقشة رواية «أوراق شمعون المصري» المتصدرة قوائم الأكثر مبيعاً على مدار عامين.