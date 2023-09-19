الامارات | «الشرق الأوسط للوحات الإعلانية» يطلّ بأحدث الابتكارات في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي منى غانم المرّي، أن الازدهار الذي تشهده صناعة الإعلان في دبي يواكب تنامي مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، كما يعكس التطور السريع لكل قطاعاتها الاقتصادية، وما يصاحب ذلك من زيادة في الطلب على خدمات الدعاية والإعلان، ومن ثم فتح المزيد من فرص النمو، وتهيئة الظروف أمام الشركات المتخصصة في مجال اللوحات والتصاميم الإعلانية لمزيد من النجاح، في أحد أهم الأسواق العالمية لأنشطة الطباعة والتصميمات الإعلانية في المنطقة. جاء ذلك خلال افتتاح منى المرّي، أمس، أعمال الدورة الـ26 من معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية، الملتقى الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للوحات والتصميمات الإعلانية والتصوير الغرافيكي، الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

تقليدية ورقمية

وتفقّدت المري جانباً من المعروضات، التي تشمل أحدث منتجات الطابعات واللوحات الرقمية المبتكرة، واطلعت على ما يقدمه المعرض من أبرز التقنيات التي تقدمها الشركات العالمية العاملة في مجال الطباعة والإعلان، فضلاً عن حلول ومنتجات تواكب احتياجات المعنيين بمجال اللوحات الدعائية التقليدية والرقمية، ولافتات قطاع التجزئة، وإعلانات الأماكن العامة والإعلانات الطرقية، وحلول الطباعة الرقمية.

وأعربت منى المرّي عن تقديرها لما يقدمه المعرض من حلول وتجهيزات متطورة في مجال الطباعة والإعلان.

دور فاعل

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «إنترناشيونال إكسبو كونسلتس» عبدالرحمن فلكناز: «يسرنا استضافة الدورة الـ26 من هذا الحدث المهم لقطاع الطباعة والتصميمات الإعلانية، ولطالما لعبنا دوراً فاعلاً في تنظيم معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية على مدار سنوات، وهو أكثر من مجرد معرض موجه للشركات فحسب، وإنما يشكل أيضاً منظومة متكاملة تربط بين المبدعين من مختلف القطاعات. ونحن نشهد اليوم انتعاش الطلب في قطاع الطباعة والتصميمات الإعلانية، ما يبشر باستمرار النمو الذي لمسناه منذ انطلاق المعرض».

وتستعرض هذه الدورة من المعرض أحدث المنتجات والحلول الرائدة لمجموعة من الشركات الرائدة من حول العالم.

ويستقطب الحدث أهم الموزعين المرموقين في المنطقة، مثل «ويل كير للحلول الإعلانية»، و«فورتشن سفن»، و«فلكس يوروبا»، و«ديزرت ساين»، و«هيليوزد أوس»، وغيرهم لاستعراض معداتهم المتطورة إلى جانب أكثر من 200 عارض.

ويؤكد معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية مكانته كمنصة تجارية رئيسة لصانعي التصميمات الإعلانية، ودور إنتاج المطبوعات، وشركات الترويج والهدايا الرائدة، والمؤسسات الإعلامية، والقائمين على المراكز التجارية، وشركات السيارات، وقطاع العقارات، وأصحاب المصلحة من قطاعي الضيافة والسياحة.

ويجذب المعرض فئات تربطها علاقات راسخة بقطاع الطباعة واللافتات والتصوير، ومن أهمهم قادة صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد، ورواد الهندسة المعمارية، وقادة العلامات التجارية وغيرهم.

وأضاف فلكناز: «يشتهر معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية بكونه أهم المعارض التجارية لقطاع الطباعة ولافتات التصميمات الإعلانية، إذ يتمتع بتاريخ عريق في استقطاب زوار تجاريين من شتى أنحاء العالم».

وتابع: «تبرز منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كحاضنة تؤهل لنمو كبير في قطاع الطباعة كبيرة الحجم، ونتطلع إلى أن نرسم مع زوار الحدث ملامح مستقبل القطاع، وأن نخدم الآلاف من الباحثين عن أحدث تقنيات الطباعة كبيرة الحجم، والطباعة على الأقمشة، وأحدث الابتكارات لقطاع البيع بالتجزئة، وشاشات LED، واللافتات الإعلانية الرقمية، والتقنيات المتطورة ذات الصلة».

منى المرّي:

• «الازدهار الذي تشهده صناعة الإعلان في دبي يواكب تنامي مكانتها كمركز عالمي».

عبدالرحمن فلكناز:

• «المعرض يشكل أيضاً منظومة متكاملة تربط بين المبدعين من مختلف القطاعات».

ملتقى عالمي

قال رئيس مجلس إدارة شركة «إنترناشيونال إكسبو كونسلتس» عبدالرحمن فلكناز: إن «معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية يعد منصة تجمع مختلف العلامات والمفاهيم الجديدة، وتجذب صنّاع القرار الدوليين والإقليميين على حدٍّ سواء. وتستعرض العلامات التجارية الدولية والإقليمية المشاركة سنوياً آلات تفوق قيمتها الـ200 مليون دولار، من أجل تمكين الشركات من مواكبة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا. ونحن سعداء بعودة هذا الحدث، واجتماع المعنيين بالقطاع من مختلف أنحاء العالم في هذا الملتقى».