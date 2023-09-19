الامارات | «فوي! فوي! فوي!» يمثل مصر في جائزة الأوسكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت نقابة المهن السينمائية في مصر أمس، ترشيح فيلم «فوي! فوي! فوي!» للمخرج عمر هلال، للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في الدورة الـ96 لجوائز الأوسكار.

الفيلم بطولة محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه الدسوقي وأمجد الحجار وبسنت شوقي وحجاج عبدالعظيم وحنان يوسف ولبنى ونس. وبدأ عرضه في دور السينما الأسبوع الماضي.

وقالت النقابة في بيان إن «الفيلم نال أغلبية أصوات لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في الأوسكار والمشكلة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين».

وصوّت أعضاء اللجنة على قائمة قصيرة ضمت خمسة أفلام هي «وش في وش» إخراج وليد الحلفاوي، و«19 ب» إخراج أحمد عبدالله السيد، و«بيت الروبي» إخراج بيتر ميمي، و«الباب الأخضر» إخراج رؤوف عبدالعزيز، إضافة للفيلم المرشح.

وكانت مصر قد أحجمت في العام الماضي عن ترشيح أي فيلم للمسابقة المخصصة للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة والناطقة بغير الإنجليزية.

ومن المنتظر إعلان أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية القائمة الأولية للأفلام المتنافسة على الجائزة في ديسمبر قبل إعلان القائمة القصيرة في يناير. ويُقام حفل الأوسكار في 10 مارس 2024 بمدينة لوس أنجلوس الأميركية.