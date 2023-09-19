الامارات | فيلم «الراهبة 2» يواصل هيمنته على شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل فيلم «ذي نان 2» (الراهبة 2) تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققاً إيرادات بـ14.7 مليون دولار، بحسب تقديرات نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة أول من أمس.

وتدور أحداث الجزء التاسع من سلسلة أفلام الرعب «كونجورينغ» داخل دير في جنوب فرنسا حيث تواجه راهبة شابة قوة شيطانية. والعمل من بطولة الأميركية تايسا فارميغا والبلجيكي جوناس بلوكيه وستورم ريد.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم «إيه هُنتينغ إن فينيس» للمخرج والممثل البريطاني كينيث براناه، مع إيرادات بلغت 14.5 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع من العرض.

وبعد فيلمي «موردر أون ذي أورينت إكسبرس» و«ديث أون ذي نايل»، يعاود كينيث براناه في العمل الجديد إبراز شخصية المحقق البلجيكي الشهير لروايات أغاثا كريستي. وتؤدي الممثلتان الماليزية ميشيل يوه والأميركية تينا فاي دورَي بطولة في العمل.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «ذي إيكوالايزر 3» الذي حقق 7.2 ملايين دولار.

وجاء فيلم «ماي بيغ فات غريك وِدينغ 3» رابعاً بإيرادات 4.7 ملايين دولار. وحلّ خامساً في الترتيب فيلم «باربي» من إخراج غريتا غيرويغ، محققاً 3.9 ملايين دولار، ليصبح مجموع إيراداته بذلك 626 مليون دولار بعد تسعة أسابيع من طرحه في دور السينما بأميركا الشمالية.