الامارات | جديد مدينة إكسبو دبي.. فنون ومناخ وتحدٍّ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة العالم في مؤتمر المناخ «كوب 28»، أعلنت مدينة إكسبو دبي عن فعاليات متنوعة تستضيفها خلال الفترة المقبلة.

ومن أبرز الفعاليات، لقاء مع الفنانة سيلفيا سانشيز في جناح المرأة غداً.

وينظم تيرا – جناح الاستدامة، السبت المقبل، فعالية في يوم الاعتدال الخريفي للتعرف على المزيد حول العمل الفني في قلب تيرا «إكوينوكس» الذي يحمل اسم هذه الظاهرة الطبيعية.

وفي 28 الجاري، يستقبل تيرا فعالية «مختبر مناخ الأعمال: على الطريق إلى مؤتمر المناخ (كوب 28)» من تنظيم الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات ومدينة إكسبو دبي.

أما في 30 الجاري، فتستضيف مدينة إكسبو دبي تحدي الجري للسيدات.