الامارات | قلوب النساء في خطر.. يتلقين إنعاشاً أقل بالأماكن العامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتلقّى النساء في حال تعرّضن لنوبات قلبية في أماكن عامة، إنعاشاً لقلوبهنّ من أحد الموجودين بصورة أقل من الرجال، ما يتسبّب في رفع معدّل وفيات النساء بأزمة قلبية.

ويشمل الإنعاش القلبي الرئوي تدخّلاً فموياً وضغطاً على الصدر، بهدف ضخ الدماء إلى دماغ مَن تتوقف قلوبهم عن النبض، حتى وصول إحدى الهيئات الصحية المتخصصة لإنقاذهم.

وفي دراسة ستُعرَض خلال مؤتمر طبي في إسبانيا لكن لم تتم مراجعة نتائجها بعد، سعى أطباء كنديون إلى فهم كيف أنّ هذا الإنعاش يختلف تنفيذه بين الرجال والنساء.

ودرسوا سجلات مرتبطة بسكتات قلبية سُجّلت خارج المستشفيات في الولايات المتحدة وكندا بين عامي 2005 و2015، وعُني بها نحو 40 ألف مريض. وتبيّن أنّ 54% من المرضى تلقوا إنعاشاً قلبياً من أحد الموجودين بالمكان.

أما بالنسبة للسكتات القلبية التي سُجلت في الأماكن العامة، أي في الشوارع مثلاً، فتلقت 61% من النساء إنعاشاً مقابل 68% من الرجال.

وقال ألكسيس كورنويه، وهو طبيب طوارئ في مستشفى ساكريه كور في مونتريال وتولّى قيادة الدراسة، إن الفرق بين النسبتين «يسهم في رفع معدل وفيات النساء جراء سكتة قلبية».

والسكتة القلبية هي أحد الأسباب الرئيسة للوفاة. وأشار الفريق الكندي إلى نجاة نحو 10% فقط من ضحايا السكتة القلبية خارج المستشفيات.

وحاول الباحثون التوصّل إلى السبب الكامن وراء الفرق بين النسبتين لدى الرجال والنساء.

وأضاف الدكتور كورنويه لـ«وكالة فرانس برس» إن إحدى الفرضيات تتمثل في أنّ المارّة قد يشعرون بالحرج من فكرة لمس صدر المرأة من دون موافقتها، لافتاً إلى أنّ العمر قد يؤثر في قرار التدخّل الصحّي الطارئ.

إلا أن الدراسة لم تؤكد ما إذا كان للعمر دور في هذا الموضوع، إذ كانت النساء أقل تلقياً للإنعاش القلبي من الرجال بغض النظر عن أعمارهنّ، كما بيّنت البيانات التي جُمعت.

وذكر كورنويه تفسيراً آخر للفرق بين النسبتين، هو أنّ السكتة القلبية غالباً ما تُعد أزمة صحية تطال الرجال فقط.

وتوصلت دراسة نشرتها مجلة «لانسيت ديجيتال هيلث» في أغسطس الماضي، إلى أنّ الرجال يشعرون أكثر من النساء بألم في صدورهن قبل التعرّض لسكتة قلبية، في حين أن النساء أكثر عرضة للشعور بضيق في التنفس.

الدكتور كورنويه:

• «إحدى الفرضيات تتمثل في أنّ المارّة قد يشعرون بالحرج من فكرة لمس المرأة».