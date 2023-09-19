بثور الأذن.. أسبابها وطرق التعامل معها

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

بثور الأذن هي عبارة عن نتوءات حمراء أو بيضاء تظهر في قناة الأذن أو على شحمة الأذن، قد تكون مؤلمة ومزعجة للغاية، ما يسبب صعوبة في السمع.

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة يرجع سبب ظهوربثور داخل الأذن يرجع إلى الشمع، الذي يتسبب في انسداد المسام

- نصائح مهمة للتعامل مع بثور الأذن:

يجب التحلي بالصبر وعدم المساس بالبثور، ومنحها وقتاً كافياً كي تختفي من تلقاء نفسها، وعادة ما يستغرق ذلك من يومين إلى 3 أيام.

وخلال تلك الفترة يمكن تخفيف الألم من خلال بعض الوصفات المنزلية البسيطة، مثل وضع بعض قطرات من زيت شجرة الشاي المضاد للالتهابات على عود قطني، ومسح موضع البثور برفق وحذر.

وللمساعدة في القضاء على القيح، يمكن وضع كمية قليلة من مرهم الزنك على موضع البثور بواسطة عود قطني.

ويجب استشارة الطبيب في حالة عدم اختفاء البثور، أو في حالة الشعور بوجود التهاب كبير داخل الأذن.

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