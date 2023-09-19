بطلة في حياة أشرف مصيلحي.. كيف ساندت منال الصيفي زوجها الراحل حتى آخر العمر؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الحمد لله أنا راضية يارب»، أخذت المخرجة منال الصيفي تكرر الجملة السابقة طوال جنازة زوجها الراحل أشرف مصيلحي والتي أقيمت ظهر الأمس بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من الفنانين ومن بينهم حمادة هلال، ماجد المصري، يسرا اللوزي، يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين وابن شقيقهما مودي شاهين، بالإضافة إلى لبلبة، أحمد سعيد عبد الغني، خالد يوسف، أحمد التهامي، سلوى محمد علي، ماجدة زكي، روجينا وغيرهم من الفنانين.

زيجة أشرف مصيلحي ومنال الصيفي

وتصدرت منال الصيفي الترند، مع انتشار خبر الوفاة، وذلك لمواقفها الكبيرة مع زوجها، والتي أثمرت عن زيجة ناجحة أثمرت بإنجاب 4 أولاد، بنتان وولدان، منهم من أكمل دراسته ومن يعمل في الميديا ومنهم ما زال في مرحلة الدراسة.

وقفت منال الصيفي إلى جانب زوجها خلال رحلة مرضه، ومرت معه بكثير من المواقف، وذلك بداية من كشفه لإصابته بكانسر ومرورا بعودة الكانسر إليه مرة أخرى ووصولا لإصابته بفيروس في الدم، وكانت طوال هذه الرحلة بجواره على حساب عملها وأشياء أخرى.

عزاء أشرف مصيلحي

ويذكر أن منال الصيفي من المقرر أن تستقبل عزاء زوجها مساء اليوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.