الألياف.. حل طبيعي لفقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - الألياف هي عنصر غذائي مهم لصحة الإنسان، فهي تساعد في تحسين عملية الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزيز صحة القلب، فضلا عن التحكم في الوزن.

فيما يلي، نذكر لكم فوائد الألياف الصحية للتحكم في الوزن الزائد.

تعمل الألياف على إبطاء امتصاص السكر، والتحكم في الشعور بالجوع بشكل طبيعي، وهو ما تقوم به أدوية إنقاص الوزن.

وعندما يعتمد النظام الغذائي على الدقيق والأرز الأبيض، والأطعمة المعالجة مثل حبوب الإفطار، يقل مدخول الجسم من الألياف عن الموصى به.

ويسبب نقص الألياف الإصابة بمرض السكري والسمنة، فضلا عن أمراض القلب، وأنواع معينة من السرطان، وربما حتى مرض الزهايمر، وفق ورقة بحثية للدكتور كريستوفر دامان نشرها موقع "The Conversation".

ووجدت المراجعة البحثية لدراسات سابقة أن الذين يتبعون نظاماً غذائياً غنياً بالكربوهيدرات من مصادر نباتية، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، يميلون إلى أن يعيشوا أطول حياة وأكثرها صحة.

أي أن الكربوهيدرات ليست بالضرورة عاملاً سلبياً في النظام الغذائي، إذا تم تناولها من مصادر طبيعية غنية بالألياف، مثل البقول والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات.

ولا ينصح دامان بتناول الحلوى كالآيس كريم بعد تناول طبق من المكرونة مثلاً، لأن ذلك يعني الكثير من الكربوهيدرات والسكرياتً، في غياب ألياف تساعد على إبطاء امتصاصها، وإخراجها مع الفضلات.

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