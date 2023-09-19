احذرها.. 5 عادات تسبب تدمير الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - الكبد هو عضو أساسي في جسم الإنسان، حيث يلعب دورًا مهمًا في العديد من الوظائف الحيوية، مثل إزالة السموم من الجسم، وتصنيع البروتينات، ووتخزين الفيتامينات والمعادن، لذلك، من الضروري الحفاظ على صحة الكبد عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتجنب العادات الضارة، وفقًا لصحيفة "Gazeta.Ru" الروسية.

وأشارت الطبيبة الروسية ناتاليا بانينا، أخصائية التغذية وأمراض الكبد، إلى أن العادات والأسباب التي تدمر الكبد هي:

- الوزن الزائد:

تسبب الدهون التي تترسب في خلايا الكبد إلى إتلافه.

- الأدوية والمكملات الغذائية:

تناول المكملات الغذائية والفيتامينات، وشرب المضادات الحيوية والمسكنات، بكثرة يمكن أن يسبب التهاب الكبد السام.

- الكحول:

يٌزيد الاستهلاك المنتظم للكحول من الإصابة بأمراض الكبد الكحولية، التي تسبب في النهاية تليف الكبد.

- الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية:

تسبب هذه الأطعمة ارتفاع نسبة الكوليسترول "الضار"، ما يُزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد والقلب والأوعية الدموية، وزيادة مستوى الفركتوز الذي يساهم في تطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

- فرط نمو بكتيريا الأمعاء:

تحدث هذه الحالة بسبب الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، وسوء التغذية وقلة تناول الألياف في النظام الغذائي.

اقرأ ايضًا:

4 فئات ممنوعين من تناول اللب السوري.. هذا ما يحدث لهم

علامات تحذيرية تظهر على الوجه تكشف وجود مشكلة في الكبد

"تظهر في قدميك".. علامات تحذيرية تنذر بـ "قاتلين صامتين"

إمساك يودي بحياة رجل في كولومبيا

لمرضى السكري.. الكميات المسموحة لتناول حلوى المولد