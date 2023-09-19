مخاطر شرب القليل من الماء.. هل تعرفها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الماء هو عنصر أساسي للحياة، فهو يشكل حوالي 60٪ من جسم الإنسان، كما يلعب دورًا مهمًا في العديد من الوظائف الحيوية، مثل، نقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا

والتخلص من السموم من الجسم، وتنظيم درجة حرارة الجسم، وغيرها من الأمور الأخرى.

لذلك يؤدي شرب القليل من الماء إلى عديد من المخاطر الصحية، التي نذكرها لكم وفقًا لصحيفة "gazeta.ru" الروسية.

تقول الطبيبة "يلينا سولوماتينا"، خبيرة التغذية الروسية يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء إلى مشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك جلطات الدم.

وتشير سولوماتينا، إلى أن ارتفاع لزوجة الدم يضاعف خطر الإصابة بالجلطات، لأن الدم اللزج يُصعب ضخه، ما يُجبر القلب للعمل بقوة مضاعفة.

وتابعت: "الماء ضروري لإنتاج عصير المعدة والأنزيمات، و لهضم الطعام بشكل طبيعي، وإفراغ الأمعاء، وإذا لم تكن هناك كمية كافية منه، تصبح الصفراء لزجة مثل البلاستيسين (مادة لدائنية تتكون من أملاح الكالسيوم والفازلين ومركب أليفاتي)، ما يزيد من خطر تشكل حصوات المرارة".

و أضافت: "يسبب قلة الماء في جسم الإنسان، إلى تكون الحصى في الكلى والمثانة ومشكلات أخرى".

واستكملت: "هذه جميعها أعضاء مهمة وحيوية، فإذا لم يكن هناك ماء، سيكون البراز جافا، وهذه مشكلة يعاني منها كثير من كبار السن، وفي هذه الحالة، يستقر

البراز في الأمعاء، ويسبب التسمم، أي أن الأمعاء تمتص السموم وتصل إلى الدم".

وتنصح، بشرب الماء بمقدار 30 مليلتر لكل كيلوجرام من وزن الجسم، من أجل الحفاظ على وظائف الجسم الطبيعية.

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