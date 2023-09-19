«يمنى عياد» أول ملاكمة مصرية تصل إلى أولمبياد باريس: عائلتي الداعم الأكبر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت يمنى عياد أول ملاكمة مصرية تتأهل لأولمبياد باريس، إنها كانت تشعر بأنها ستتأهل، بعدما بذلت جهدًا كبيرًا في التدريبات، «هذا الأمر كان هدفنا وتعبت كتيرا في التمرين وزودنا عدد الساعات».

يمنى: حلم الأولمبياد لم يغب عن بالي

وأضافت «عياد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن حلمها في التأهل للأولمبياد لم يغب عن بالها أبدا، وكان لديها عزيمة لبلوغ هدفها.

وتابعت الملاكمة المصرية المتأهلة إلى أولمبياد باريس 2024، «كنت أستيقظ مبكرا وأصلي وأتدرب وأذهب إلى كليتي بعدها أعود للبيت كي أتوضأ وأصلي وأذاكر ثم أذهب إلى التمرين وكنت أتبع نظاما غذائيا».

وواصلت «لم يكن من الممكن أن أؤجل امتحاناتي في كلية التربية والرياضية حيث أدرس في الفرقة الثالثة، وكنت أحصل على إذن من المعسكر وأنهي التمرين ليلًا، وكنت أذهب إلى البيت وأنام وأستيقظ لحضور الامتحان بعدها أذهب إلى المعسكر حتى أحضر التمرين، وأبي وأمي كانا أكبر داعم لي وكانا يشجعاني دائما».