وفاة والدة خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، فوزية كوتة، والدة المذيعة أمينة شلباية، المتخصصة في الموضة والإتيكيت، إذ أعلن أخيها محمد شلباية،عبر حسابه الرسمي بمنشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة والداته مع توضيح موعد ومكان الجنازة.

وفاة والدة أمينة شلباية

وكتب محمد شلبابة عبر حسابه معلقًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، أنعي إليكم وفاه والدتي فوزيه حمزة علي كوتة رحمها الله وافتها المنية اليوم»، وسأل الله أن يوسع مدخلها ويمن عليها بالرحمة والغفران ويدخلها فسيح الجنان.

مكان وموعد جنازة والدة أمينة شلباية

وأوضح «شلباية»، أنّ صلاه الجنازة تقام من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم عقب صلاه الظهر بمقابر العائلة في 6 أكتوبر على طريق الواحات، ودعا لها: «رحمة الله عليك يا حبيبة قلبي، ببالغ الأسى والتوسل من الله لها بالرحمة انتقلت أمي إلى رحمة الله، لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اجبرنا في ما أصابنا وصبر أنفسنا على رحيل العزيزة على القلب وأحفظها بجوارك في الجنة يا كريم، الرجاء الدعاء لها ولنا جميعًا وكافة المسلمون».

حديث أمينة شلباية عن والدتها

وتحدثت أمينة شلباية، عن والدتها من قبل في برنامج صاحبة السعادة، مع الفنانة إسعاد يونس: «كنت ملكة جمال مصر وأنا 17 سنة، ووالدتي كانت معايا في كل خطواتي، وسافرنا تايوان وقتها ودرسنا كتير جدًا، وهناك بدأ شغفي أني أكون خبيرة تجميل وموضة، وأنا استشفيت منها ده، لأنها طول عمرها جميلة وهانم».

من هي أمينة شلباية؟

- ملكة جمال مصر لعام 1988.

- تخرّجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- اتجهت إلى العمل في مجال عروض الأزياء.

- دشنت مدرسة خاصة لتعليم كيفية وضع الماكياج والعناية بالبشرة.

- قبل العمل بتقديم برامج الموضة والمكياج، وحتى الانتقال إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حصدت فيديوهاتها شهرة واسعة.