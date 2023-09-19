لهذه الأسباب.. لا تفرط في استخدام قطرات الأنف

محمد اسماعيل - القاهرة - قطرات الأنف هي أدوية تستخدم لعلاج انسداد الأنف الناجم عن الحساسية أو نزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية.

وتُستخدم عند الإصابة بالزكام واحتقان الأنف، لأنها تعمل على تضييق الأوعية الدموية، وبالتالي تخفف هذه الأعراض.

ولكن الأطباء لا ينصحون باستخدامها لفترات طويلة و بشكل عشوائي، لأنها تسبب الإدمان، حيث تعمل هذه القطرات في البداية بفعالية، وتزيل احتقان الأنف، وتتحسن عملية التنفس ويشعر الشخص بتحسن حالته.

ولكن عند انتهاء مفعولها يعود التورم والاحتقان من جديد، وفقًا لصحيفة "فيستي. رو" الروسية.

ووفقا للأطباء، يؤدي الاستخدام العشوائي لقطرات الأنف إلى تشنج الأوعية الدموية، الذي بدوره يُزيد خطر إصابتك بالصداع واضطراب الانتباه والتركيز والذاكرة وانخفاض القدرات المعرفية.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي استخدام قطرات الأنف الغير منتظم إلى اضطراب عمل القلب، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون أمراض القلب والأوعية الدموية، الامتناع عن استخدامها بشكلٍ دائم.

كما ينصح بالتوقف عن استخدام قطرات الأنف، إذا لم تتحسن الحالة خلال 3-7 أيام، واستشارة الطبيب المختص.

اقرأ ايضًا:

4 فئات ممنوعين من تناول اللب السوري.. هذا ما يحدث لهم

علامات تحذيرية تظهر على الوجه تكشف وجود مشكلة في الكبد

"تظهر في قدميك".. علامات تحذيرية تنذر بـ "قاتلين صامتين"

إمساك يودي بحياة رجل في كولومبيا

لمرضى السكري.. الكميات المسموحة لتناول حلوى المولد