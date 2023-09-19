أعراض مفاجئة تكشف عن الإصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

اكتشاف السرطان في المرحلة الرابعة يكون من أخطر الأشياء، وذلك لأنها علامة على انتشار السرطان لأكثر من منطقة بالجسم من المكان المصاب، لذا نوضح أبرز الأعراض المفاجئة.

أعراض وأسباب المرحلة الرابعة للسرطان، وفقا لما ذكره موقع. verywellhealth

أسباب المرحلة الرابعة من السرطان

عند وصول السرطان إلى المرحلة الرابعة، يكون بسبب انفصال الخلايا المسرطنة عن الورم الأساسي، ومن ثم تنتقل عبر مجرى الدم، وتصل إلى جزء أخرى من الجسم، وتتعلق بالأنسجة وتنمو الخلايا السرطانية في أماكن أخرى إلى أن يكون السرطان في أماكن مختلفة ويصعب على جهاز المناعة مقاومته.

أعراض السرطان في المرحلة الرابعة

عادة ما تكون الأعراض المتعلقة بالمرحلة الرابعة من السرطان حسب نوعه، ونظرا لانتشاره في أكثر من منطقة في الجسم تكون الأعراض مختلفة، وتتمثل فيما يلي:

1- صعوبة التنفس

2- سعال يصاحبه دم.

3- الشعور بألم في الصدر.

4- آلام الظهر مع تنميل في الأطراف.

5- زيادة الكسور خاصة دون إصابة.

6- ألم المثانة.

7- الشعور بالصداع.

8- فقدان الوزن غير المبرر

9- انتفاخ البطن الشديد.

10- الغثيان.

11- تعثر الكلام.

12- صعوبة الحركة ونقص الطاقة.

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