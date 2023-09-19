بعد الزفاف الأسطوري.. أين يقضي عريس طلخا شهر العسل؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد تصدرهما التريند بحفل زفاف ضخم، حضره أكثر من مطرب، وتحضيرات دامت لأكثر من عام، لا يزال يتحدث البعض عن كواليس الفرح، التي كانت مفاجأة للكثير من المدعويين، الذين أظهروا إشاداتهم الواسعة بفرح طلخا.

بمجرد تخرج العروس سلمى فايد 22 عامًا في كلية التربية قسم إنجليزي بجامعة طنطا عام 2021، احتفلت بكتب كتابها على حسام الصياد، الذي يعمل صيدلي في أمريكا، ويمتلك مجموعة صيدليات، ويعمل أيضًا مستثمر مصري أمريكي، ويبلغ من العمر 32 عامًا: «اتكتب كتابنا يوم 17 ديسمبر 2021، وبعدين قررنا نعمل الفرح بعدها بسنتين».

حفل زفاف أسطوري

قررا العروسان أن يكون زفافهما غير عاديًا، بحضور مجموعة من نجوم الغناء لإحياء الحفل، في إحدى القاعات بطلخا، ولم يخبرا المدعويين بأي تفاصيل، حفاظًا على الأمن، وتجنبًا للمشكلات التي قد تحدث: «جبنا أكتر من مطرب وكان في منهم اللي أول مرة ينزل طلخا، الناس اتبسطت جدًا بوجود تامر حسني ووائل جسار ورضا البحراوي وأحمد شيبة ومحمد حماقي».

شهر عسل في المالديف

تقضي «سلمى» مع زوجها، شهر العسل في المالديف، حيث الطبيعة الساحرة الخلابة، وستعود إلى مصر قريبًا: «إحنا حاليًا في المالديف، وراجعين مصر بعد أسبوع إن شاء الله، وبعتبر المالديف هي حلم لأي فتاة».

فرح طلخا يتحول إلى تريند

لم تتوقع صاحبة الـ22 عامًا، أن يتحول زفافها إلى تريند، يتحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتنل إشادات واسعة على إطلالتها بالفستان أبيض، الذي تكلف ثمنه 300 ألف جنيه: «الإطلالة كانت عاجبة الناس كلها، وأنا فرحانة أوي بالتعليقات الحلوة اللي جاتلي».