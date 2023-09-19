علامات تحذيرية تؤكد وجود تليف بالكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات تحذيرية إذا ظهرت عليك تؤكد وجود تليف بالكبد، لذا عليك الحذر، لمنع الدخول لعقبات وخيمة.

وهناك ندبات دائمة تلحق الضرر بالكبد، وتتداخل مع أدائه، يمكن أن تؤدي إلى فشل الكبد، نتيجة للتلف المستمر على مدى سنوات عديدة.

وتليف الكبد مرحلة متأخرة من مرض الكبد، حيث يتم استبدال الأنسجة السليمة بأنسجة ندبية، وهذا نتيجة لالتهاب الكبد المزمن على المدى الطويل، وله أسباب عديدة، ولكن كثرة الأنسجة الندبية تمنع الكبد من العمل بشكل صحيح، وفقا لما جاء في "clevelandclinic".

كيف يؤثر التليف على الكبد والجسم؟

يؤدي تندب الكبد إلى منع تدفق الدم والأكسجين عبر أنسجة الكبد، وإبطاء قدرته على معالجة الدم، وتصفية السموم، والتقليل من إنتاج بروتينات الدم الصفراوية، ما يؤدي إلى حالة ارتفاع ضغط الدم البابي.

ما العلامات الأولى لتليف الكبد؟

قد تشمل العلامات والأعراض المبكرة لتليف الكبد ما يلي:

الغثيان أو فقدان الشهية.

الشعور بالضعف أو التعب.

الشعور بالمرض بشكل عام.

ألم في الجزء العلوي من البطن.

أوعية دموية مرئية تشبه العناكب.

احمرار على راحتي يديك.

كما تشمل أعراض تليف الكبد المرتبطة بارتفاع ضغط الدم البابي ما يلي:

تورم في البطن.

تورم في اليدين والقدمين والساقين.

سهولة النزيف والكدمات.

دم في القيء أو دم في البراز.

انخفاض إنتاج البول.

ضيق في التنفس.

ما الذي يسبب تليف الكبد؟

التهاب الكبد الناجم عن الكحول.

التهاب الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول.

أمراض المناعة الذاتية الصفراوية.

الاضطرابات الوراثية.

التهاب الكبد السام.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

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