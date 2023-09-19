ماذا يحدث في الجسم عند تناول المشروبات الغازية بعد الطعام مباشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول المشروبات الغازية بعد الطعام مباشرة من العادات الشائعة لكثير من الأشخاص، دون معرفة تأثير ذلك على الصحة.

نتعرف على مخاطر هذه العادة، وفقًا لما ذكره موقع Thehealthsite.

يزيد مستويات السكر في الدم

مذاق المشروبات الغازية لها جاذبية لدى البعض، ولكن ينسى معظم الأشخاص أن معظم الوجبات تحتوي على مزيج من العناصر الغذائية وتكون الكربوهيدرات أساسًا لها، التي تتحول إلى سكريات في الجسم، ومن ثم فإن تناول المشروبات الغازية بعد الطعام، يتسبب في زيادة نسبة السكر بصورة مضاعفة وبالتالي تعرض لخطر الإصابة بمرض السكري.

يؤثر على صحة عظامك

تحتوي معظم المشروبات الغازية على نسبة عالية جدًا من الفوسفور، وأن زيادة هذا المعدن يمكن يقلل من الكالسيوم الموجود في الجسم، حتى إذا كانت وجباتك غنية بالكالسيوم، فإن المشروبات الغازية يكون لها تأثير ضار على صحة عظامك، وتزيد من خطر هشاشة العظام والتعرض إلى الكسور.

جفاف الجسم

تناول المشروبات مع الوجبات أو بعد الانتهاء من تناول الطعام، يقلل من الشعور في تناول المشروبات الصحية أو الماء، ومن ثم لا يحصل الجسم على الإلكتروليتات المرطبة والفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها جسمك للحفاظ على ترطيبه، كما أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من الكافيين التي يمكنها أن تزيد خطر الإصابة بالجفاف.

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