طريقة عمل الفطير المشلتت.. خطوات بسيطة في أقل من 10 دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الفطير المشلتت من أهم الأنواع التي يفضلها الكثير من الأشخاص والتي يكثر تناولها في فصل الصيف بشكل خاص، نظرا لكونه خفيف على المعدة، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده، لذا نُقدم لكم طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل مثل المحلات الكبرى بأقل مجهود وتكلفة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات في متناول الجميع، خاصة الفتيات حديثات الزواج، إذ تساعدهن على تعلم فنون الطبخ دون إنفاق أموال طائلة.

يمكن تناول الفطير المشلتت بأكثر من طريقة، إذ يفضل البعض تناوله مع العسل الأبيض أو الأسود، وأحيانا مع الجبنة، والتي لها مذاق مختلف، خاصة إذا كان من إعداد ربات المنازل بأكثر من وصفة وطريقة وعلى يد كبار الشيفات.

مقادير عمل الفطير المشلتت

2 كوب دقيق

طحينة

قشطة بلدي

عسل نحل

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ماء

سمنة

عسل أسود

جبنة

طريقة عمل الفطير المشلتت

الخطوة الأولى: خلط الدقيق والسكر والملح، ثم يضاف الماء للحصول على عجينة طرية.

الخطوة الثانية: تشكيل العجينة كرات وسط وتترك لترتاح.

الخطوة الثالثة: فرد العجينة بالنشابة، مع دهنها بالسمنة وتطبق إلى أربع أرباع مع الدهن بالسمنة.

الخطوة الرابعة: لم العجينة مع فردها في صينية بعد أن ترتاح مرة أخرى.

الخطوة الخامسة: دهن وجه العجينة بالسمنة مع وضعها في الفرن.

الخطوة السادسة: لف عجينة الفطير المشلتت رول مع تقطيعها وفردها بالنشابة، وتسويتها على الطاسة مع دهنها بالسمنة السايحة.

الخطوة السابعة: تقطيع عجينة الفطير المشلتت مع تقديمها مع العسل الأبيض أو القشطة أو الجبنة أو خليط العسل الأسود والطحينة.

طريقة عمل فطيرة الطاسة

المقادير:

- 3 كوب دقيق.

- ذرة ملح.

- ملعقة صغيرة سكر.

- ملعقة صغيرة خميرة فورية.

- ماء للعجن.

- ملعقة كبيرة سمنة.

- جبنة رومي.

- لانشون.

طريقة تحضير فطير الطاسة

- الخطوة الأولى: وضع الدقيق في إناء مع إضافة ملعقة الخميرة والسكر والملح.

- الخطوة الثانية: وضع السمنة وضيفي ماء للعجن.

- الخطوة الثالثة: خلط المكونات بمضرب كهربائي حتى تتجانس المكونات.

- افردي العجينة واحشيها بالجبنة الرومي واللانشون لعمل الفطيرة.

- حمريها بقليل من الزيت في طاسة.