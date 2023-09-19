مشهد مرعب.. حافلة هندية تسقط في حفرة عميقة بالركاب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

سجلت كاميرات المراقبة بطريق دلهي السريع في ولاية أوتار براديش بدولة الهند، لحظات مروعة لسقوط حافلة في حفرة كبيرة، بعد انحرافها عن الطريق، ما أسفر عن إصابة 24 راكبا.

وظهرت الحافلة خلال مقطع الفيديو وهي تنحرف عن الطريق، وتنعطف بشكل حاد إلى اليسار على الطريق السريع الذي كان مزدحماً حينئذ، ثم تصطدم بالسياج المثبت على جانبي الطريق، حتى سقطت في حفرة عمقها 25 قدما.

وقال بعض الشاهدين على الواقعة، إن سائق الحافلة كان في حالة سكر، مما فقده التحكم في القيادة، وفق ما أورد "ptinews".

وكشفت الشرطة خلال التحقيقات، أن السائق فقد السيطرة على التحكم في قيادة الحافلة، وأن الأقاويل التي تشير إلى أن السائق كان في حالة سُكر غير صحيحة.