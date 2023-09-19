"انجذاب جسدي للأذكياء".. Sapiosexual تثير جدلا فما الذي تشير إليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

حالة من الجدل أثارتها كلمة "Sapiosexual" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال الساعات الماضية، فما معناها وإلى ماذا تشير؟

ماذا تعني عبارة Sapiosexual؟

Sapiosexual هي عبارة عن أن بعض الأفراد تنجذب جنسيًا إلى الأشخاص التي تتميز بالذكاء بصورة كبيرة، ويعتمدون عليها كأهم سمة في الشريك، وهي من الكلمات التي لها صدى كبير في السنوات الأخيرة، "Webmd".

سبب ميل بعض الأشخاص إلى Sapiosexual

عادة ما يميل البعض إلى الانجذاب للأشخاص الأذكياء جنسيًا للابتعاد عن العلاقات التي تعد تقليدية، كما أنهم يكون لهم ميول للتواصل مع الأشخاص التي تتمتع بالذكاء الزائد عن الطبيعي.

ما تأثير الـ Sapiosexual على العلاقات؟

غالبًا ما يكون الأمر ناجحًا للغاية، بسبب التقارب الفكري الذي يجمعك بشريك حياتك، ويجعلهم في حالة ترابط عاطفية قوية، كما أن العلاقة الحميمة أيضًا تكون مرضية لكل منهما.

هل هناك تأثير سلبي لـ Sapiosexual؟

نظرًا لأن الأشخاص التي تميل إلى الذكاء الجنسي يحتاجون شركاء يتمتعون بدرجات عالية من الذكاء تتخطى الطبيعي، وبالتالي يتسبب ذلك في شعور الطرف الآخر بالضغط لكي يرقى بمستوى توقعات شريكه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "verywellmind".