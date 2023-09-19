10 معلومات عن سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم.. زوجة لاعب كرة مشهور وأم لطفلين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توجت سلمى الجابري، بلقب ملكة جمال مصر للعالم لعام 2023، وأعلنت ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مقطع فيديو لا يتجاوز مدته ثوان معدودة، تظهر خلاله بلقطات مصورة.

وكتبت سلمى الجابري، عبر حسابها على «إنستجرام»، معلنةً عن فوزها بلقب ملكة جمال مصر للعالم: «سيدة ملكة جمال مصر للعالم 2023».

معلومات عن سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أهم المعلومات عن سلمى الجابري، الفائزة بلقب ملكة جمال مصر للعالم، وفق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

- سلمى الجابري من مواليد 1999، تبلغ من العمر 24 عاما.

- درست في كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية.

- من مواليد برج الأسد.

- تعمل سلمى الجاري في مجال الإعلانات، وخاصة إعلانات الشعر والتجميل.

- تعتبر واحدة من أهم الناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «إنستجرام»، ويبلغ عدد متابعيها نحو مليون شخص.

- تعتبر سلمى الجابري صديقة مقربة للإعلامية فرح علي.

- سلمى الجابري متزوجة من لاعب كرة القدم المصري أحمد رمضان بيكهام، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن بفريق سيراميكا، إذ جمعتهما قصة حب منذ عام 2017.

- يشيد جمهور الكرة المصرية بها وبجمالها.

أم لطفلين

- دائمًا ما تشارك سلمى الجابري كواليس حياتها وروتينها اليومي خاصة مع زوجها وابنتها إيملي، والتي كانت احتفلت بعيد ميلادها الأول في شهر فبراير، وشاركت مقطع فيديو وصور فوتوغرافية من داخل غرفة العلميات رفقة زوجها ومولودتها، قائلة: «الحمد لله الذي بِنِعْمَتِهِ تتم الصالحات رزقنا الله بمولوده اسميناها إيميلى، اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى».

- احتفلت سلمى الجابري بمولودها الثاني من زوجها لاعب الكرة أحمد رمضان بيكهام، بمقطع فيديو من حفلة السبوع عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلةً: «أهلا بزين أحمد رمضان، 5 مايو2023».