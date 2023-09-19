بعد تألقه أمام المصري.. تصرف غريب من والدة إمام عاشور أثناء مبارياته

القاهرة - سمر حسين - ماما

دائمًا ما يتحدث إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، عن علاقته بأسرته، خاصة والدته التي تغمره بدعواتها وتكون سرًا في نجاحه وتسديده للأهداف، فكثيرًا ما أظهر لها الحب، في جميع المحافل واللقاءات التلفزيونية التي يظهر بها، إذ تحرص على قراءة القرآن وتحصينه طوال الوقت، لكنها تغيب عن المشهد وتراقب من بعيد.

أسيست إمام عاشور

وكان اللاعب إمام عاشور، تألق خلال مباراة الأهلي أمام المصري اليوم، على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري، والتي فاز فيها المارد الأحمر برباعية نظيفة، إذ عزز الأهلي النتيجة وسجل الهدف الرابع، بعدما أرسل «عاشور» تمريرة سحرية لـ بيرسي تاو الذي توغل من الناحية اليمنى وقام بتسديدها بإتقان لتسكن شباك المصري في الدقيقة 74.

كما وجه المغربي رضا سليم تسديدة على مرمى المصري بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور في الدقيقة 44، وسجل بيرسى تاو الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من محمد هاني داخل منطقة الجزاء ليسددها الأخير بقوة.

وخلال السطور التالية يقدم «هن» معلومات عن دور والدة إمام عاشور في حياته، ورد فعلها على المباريات التي يشارك بها.

رد فعل غريب لوالدة إمام عاشور

كانت والدة الكابتن إمام عاشور تحدثت في إحدى اللقاءات التلفزيونية، عن سر غريب يتعلق بابنها خلال المباريات التي يشارك بها، قائلةً: ««أنا ما بقدرش أشوفه وهو بيلعب.. أعصابي بتتعب وبخاف عليه، لو وقع أو حد خبطه، بين الشوطين بحب أشوف التعليقات بس، وهو عارف إني بتعب وقلبي بياكلني عليه، بجلس في غرفتي وبقرأ القرآن وبدخل في حالة بكاء منهمرة».

كما كانت تحدث والدة إمام عاشور عن الطلب الذي تطلبه دائمًا من نجلها وتحرص عليه طوال الوقت، قائلةً: «والده المشجع الأول له، بطلب منه دائمًا يذاكر ويجتهد ويعمل اللي عليه، إخواته بيحبوا الكرة من صغرهم وهو موهوب من طفولته».

اللاعب إمام عاشور يشارك صورا مع والدته

اعتاد جمهور اللاعب إمام عاشور دومًا على رؤية الصور التي يشاركها مع والدته في مختلف المناسبات، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مدونًا كلمات الحب والشكر المختلفة ويعتبرها «وش السعد عليه» بدعواتها التي تغمره: «أمي حبيبتي كل سنة وأنتي طيبة.. ربي يحفظك ويطول بعمرك ويعطيك الصحة والعافية يارب»، «كل سنة وأنتِ طيبة يا أحلى حاجة في حياتي ربنا يخليكي ليا»، «أمي حبيبتي كل سنة وأنتِ طيبة ربي يحفظك ويطول بعمرك ويعطيك الصحة والعافية»، وتنهال عليهما الكثير من الدعوات والثناء.