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ثعبان يهاجم رجلا ببريطانيا وتنتهي بكارثة (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

فوجئ رجل بريطاني ويدعى روب بيرن، بهجوم ثعبان ضخم عليه، بينما كان يجلس في منزله بمقاطعة هامبشاير جنوب إنجلترا.

وتسلل ثعبان يبلغ طوله 11 قدما، إلى غرفة روب من النافذة، واقترب من الرجل كثيرا في محاولة لغرس أنيابه في ذراع بيرن الأيسر والناب الآخر في قميصه، وبالفعل تمكن من ذلك، وفقا لما ذكرته "ديلي ميل" البريطانية.

أسرع الرجل ودفع الثعبان بعيدا إلى الحديقة الخارجية، ونجح في التخلص منه بعيدا، بعدما أصابه الثعبان بجروح طفيفة.

وقال روب بيرن في حديثه لـ"ديلي ميل"، إن الموقف كان سيسوء بشكل كبير، إن لم يتمكن من إصدار رد الفعل السريع على دفع الثعبان.

وتمكنت السلطات المسؤولة عن التعامل مع الثعابين ببريطانيا، الإمساك بالثعبان وإيداعه في مركز رعاية الزواحف في تونبريدج في مقاطعة كينت.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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