4 تطبيقات تساعد طفلك على تعلم البرمجة.. برامج وألعاب ومهارات

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعلم البرمجة من المهارات المهمة للكبار والصغار، ومع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم خلال الفترة الحالية، لابد أن ينشأ الطفل على البرامج التي تمكنه من تعلم البرمجة، إذ أن الأطفال الصغار يمكنهم التعلم بشكل أفضل، لذلك يمكنهم تعلم الكثير من الأشياء بسهولة، أبرزها اللغات المنطوقة، والبرمجة.

عندما يصبح الطفل في عمر الـ3 سنوات، يبدأ في الاتجاه إلى مشاهدة التطبيقات المختلفة على الهاتف المحمول، أو الأجهزة الإلكترونية المختلفة، وحينما يكمل 5 سنوات من عمره، يصبح بإمكانه تعلم البرمجة عبر تطبيقات الهاتف، وذلك حسب ما أوضحه مصطفى ثروت، أستاذ التكنولوجيا بإحدى المدارس، مشيرا إلى أن الفرصة المناسبة لتعلم الأطفال البرمجة، هي مع بدء عودة الدراسة، من أجل استغلال تعلق الأطفال بالأجهزة طوال فترة الإجازة.

تطبيق Kodable

وأضاف «ثروت» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك العديد من التطبيقات التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير مهارات الأطفال في تعلم البرمجة، والذي يعد من أبرزها تطبيق «Kodable»، إذ يساعد هذا التطبيق الأطفال من عمر 4 سنوات وحتى 10 سنوات، على تعلم مفاهيم البرمجة الأساسية من خلال تقديمه برامج جذابة، وحسب ما ورد عن «العربية» أن هذا التطبيق تعتمد عليه أكثر من 50% من المدارس الابتدائية في الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تطوير مهارات الأطفال.

وتابع أستاذ التكنولوجيا، أن البرامج التي تعلم الأطفال البرمجة عديدة قد لا يمكن حصرها، بينها تطبيق «Scratch Jr»، الذي يعمل على تعليم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 7 سنوات، مهارات جديدة خلال قيامهم ببرمجة قصصهم، وألعابهم التفاعلية، ووفق «العربية» هذا التطبيق متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة أندرويد على جوجل بلاي، فضلا عن مستخدمي أجهزة «آيباد على آب ستور»، كما تتوفر إضافة لمتصفح كروم.

دورات ذاتية التعلم

كما يوجد تطبيق «Tynker»، ويعتبر ضمن أهم التطبيقات لتعليم الأطفال البرمجة، كما أنه يعد الأكثر استخدامًا، ويقدم التطبيق دورات ذاتية التعلم عبر الإنترنت للأطفال لتعلم البرمجة في المنزل، فضلا عن مناهج مصممة خصيصًا للمدارس والمخيمات، كما أنه يعلم الأطفال أساسيات التشفير والتفكير الحسابي من خلال إكمال واحدة من مجموعات الألغاز الـ6 الممتعة.

تطبيق «Bee-Bot» أيضا يمكن استخدامه من الأطفال والكبار، خاصة أن المعلمين يستخدمونه كمثال مرئي لشرح وممارسة التحليل، والهدف في لعبة «Bee-Bot» هو تحريك النحلة من نقطة البداية إلى الزهرة عن طريق إدخال التعليمات باستخدام مفاتيح الأسهم، فضلا عن أنه يسمح للطلاب بتحسين مهاراتهم في اللغات الاتجاهية والبرمجة، كما أنه سيسمح التقدم داخل التطبيق للطلاب بتطوير معرفتهم أثناء حل التحديات المعقدة في مختلف جوانب اللعبة.