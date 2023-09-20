فئات ممنوعة من تناول البلح الأسود.. تعرف عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

البلح الأسود من الأطعمة المفضلة لدى العديد من الأشخاص، نظرًا لاحتوائها على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، وبالرغم من ذلك هناك بعض الفئات الممنوعة من تناوله.

لذا في التقرير التالي نتعرف على الفئات الممنوعة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Stylecraze.

إذا كنت تعاني من مشكلات البطن

يتسبب التمر في حدوث بعض المشكلات في البطن، لوجود بعض المركبات التي يمكنها أن تقضي على البكتيريا الضارة، لذا يمكنها أن تزيد الشعور بآلام البطن والغازات والشعور بالانتفاخ، والإصابة بالإسهال.

أصحاب البشرة الحساسة

تناول التمر يمكنه أن يزيد من الطفح الجلدي، وخاصًة البلح الأسود الرطب، حيث يمكن أن يحتوي على عفن يؤثر على صحة الجلد، وتحديدًا أصحاب البشرة الحساسة.

الربو

البلح الأسود من الأكثر الأنواع التي تكون رطبة للغاية، لذا يمكنها أن تسبب حساسية لبعض الأشخاص، وخاصًة الحالات التي تعاني من مشكلات في الجهاز التنفسي، مثل نوبات الربو.

زيادة الوزن

البلح الأسود غني بالألياف، بالإضافة إلى احتوائه أيضًا على سعرات حرارية عالية يمكنها أن تؤدي إلى زيادة الوزن وخاصًة للأشخاص التي لديها استجابة سريعة لزيادة الوزن.

فرط بوتاسيوم الدم

البلح الأسود غني بالبوتاسيوم، وبالتالي تناوله بكثرة يزيد مستويات البوتاسيوم في الدم، لذا الحالات التي تعاني فرط البوتاسيوم يجب تجنبه للوقاية من المضاعفات الصحية.

الرُضع

التمر سميك جدًا بالنسبة للأطفال، لذا يواجهون صعوبة في مضغه، وبما أن أمعاءهم في حالة نمو، فقد لا يتم هضمه بسهولة، ومن ثم قد يزيد خطر التعرض إلى المضاعفات، كما يمكنه أن يسد القصبة الهوائية للرضيع ويخنقه لذا يجب توخي الحذر.