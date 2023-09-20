في ذكرى وفاتها الـ24.. قصة «علقة موت» كانت من نصيب تحية كاريوكا في الشارع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حكايات كثيرة عُرفت عن «جدعنة» وشهامة الفنانة تحيا كاريوكا، التي يحل اليوم ذكرى رحيلها الـ24 كونها توفيت يوم 20 سبتمبر عام 1999، ورغم مرور سنوات على وفاتها إلا أن جمهورها ما زال يتذكرها ويتناقل مواقفها وجرأتها في مواجهة كل أمور حياتها.

وكان هناك مواقف لـ«تحية» تضعها في بعض المشكلات مثلما حدث معها حينما قررت توسيع المسرح الخاص بها؛ لتتلقى ضربًا مبرحًا أمام فرقتها بالشارع، وفقا لما رواها الفنان وحيد سيف، خلال لقاء نادر له مع الإعلامية صفاء أبو السعود، في برنامج «ساعة صفا» عبر شاشة «ART» التي أعيد نشرها عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب».

تعرض تحية كاريوكا للضرب

وروى «سيف» قصة تعرض الفنانة تحية كاريوكا للضرب، أثناء عرض مسرحية «روبابيكيا»، وذلك أثناء قرارها هي وزوجها الفنان فايز حلاوة، توسعة المسرح باستخدام جزء من جراج السيارات المقابل لعمارة يعقوبيان، الذي كان يسكن فيه وقتها وزير الثقافة الأسبق عبدالحميد رضوان، متابعا: «في يوم اللي قرروا يوسعوا المسرح كنت قاعد على كرسي قدام الباب ولقيت 30 عامل ومعاهم كل الحاجات اللازمة للبنا بحوالي 65 ألف وده رقم كبير في وقت عرض المسرحية، وبدأوا وخلصوا البُنا وكان واقف في البلكونة يعقوبيان صاحب العمارة ووزير الثقافة عبدالحميد رضوان وقتها».

وأشار الفنان وحيد سيف، إلى أن توسعة المسرح استمر من المساء حتى الفجر ولم يوقف أحد العمل ولكن في الجهة المقابلة كان ينتظر عدد من الأشخاص، مستكملا: «بمجرد ما انتهى كل شيء ظهر بقا 50 عامل واتهدت كل حاجة الساعة 6 الصبح»، وعندما علمت تحية كاريوكا بما حدث في المسرح، هرولت مسرعة إليه لتتعرض للضرب المبرح، بحسب سيف وحيد، قائلا: «اضربت علقة قدام العمال ولما اشتكت محافظ القاهرة قالها مقدرش أعملك حاجة ده اعتداء على ملكية الغير».

معلومات عن تحية كاريوكا

وتحية كاريوكا هي ممثلة وراقصة مصرية، ولدت في مدينة الإسماعيلية في عام 1915، مارست الرقص والتمثيل منذ الصغر، وعملت في البداية مع الراقصة محاسن محمد التي اكتشفت موهبتها، ثم انضمت بعدها لفرقة بديعة مصابني.

في منتصف حقبة الخمسينيات، تركت تحية كاريوكا الرقص من أجل التفرغ للتمثيل في السينما بالرغم من أسلوبها الفريد في الرقص الذي وضعت قواعده وحمل بصمتها، وقامت ببطولة عدد كبير من الأفلام البارزة في تاريخ السينما المصرية، منها: «لعبة الست، شباب امرأة، خلي بالك من زوزو، أم العروسة، وداعًا بونابرت، السقا مات».

عملت تحية كاريوكا كذلك في المسرح مع الفنان إسماعيل يس، كما أسست فرقة مسرحية مع الفنان فايز حلاوة، وتوفيت في عام 1999 في معهد ناصر الطبي عن عمر يناهز 80 عامًا إثر إصابتها بأزمة حادة في الجهاز التنفسي.