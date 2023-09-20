مضاد للالتهاب ومسكن للألم.. القرنفل فوائده تفوق توقعاتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

القرنفل من المواد التي تعزز الصحة بفضل احتوائه على العديد من المواد الفعالة مثل الأوجينول، التي لها تأثيرات مضادة للالتهاب، بحسب ما يذكر خبراء بمجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية.

والأوجينول تعمل أيضا كمطهر ومسكن للألم بفضل التأثير المخدر بعض الشيء، لذا يتم الاعتماد عليه في معالجة آلام الأسنان، كما أن دمجه مع زيت شجرة الشاي والريحان يساهم في التقليل من البكتريا الموجودة في الفم، والتي تسبب في تكون البلاك وتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

ويساعد القرنفل على تقليل مستويات السكر في الدم، وذلك بفضل الأوجينول، كما يفيد القرنفل في علاج السرطان ويحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة بفضل مادة البوليفينول، التي تعمل كمضادات للأكسدة، وتظهر فائدة القرنفل أيضا في خفض الحمى ويعتبر مضادا للتخثر.

ومن التحذيرات التي أوضحها الخبراء الألمان عند استخدام القرنفل تناوله وفق جرعات محددة، حتى لا يضر بالكبد ولمنع تهيج المواضع التي يلامسها وكذلك الغشاء المخاطي.

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