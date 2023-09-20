نظام غذائي يقي من أمراض القلب التاجية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

هناك عوامل خطورة تؤدي إلى أمراض القلب التاجية التي تصيب الشرايين، بحسب مؤسسة القلب الألمانية.

وتتمثل هذه العوامل في السِمنة وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وقلة الحركة واضطراب، أيضا الدهون والتدخين والتوتر النفسي، إلى جانب التقدم في العمر والعوامل الوراثية.

والتغذية غير الصحية تعزز من فرص توافر العديد من هذه العوامل، مشيرة إلى أن التغذية غير الصحية تعني الإكثار من الملح والسكر والدهون واللحوم والإقلال من الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى تناول الوجبات السريعة.

وتتمثل العلامة الأولى لأمراض القلب التاجية في الترسبات في أوعية القلب، والتي تسمى "اللويحات" فيما يعرف بتصلب الشرايين، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأزمة قلبية.

نمط حياة صحي

ولتجنب هذا الخطر الجسيم، الذي يهدد الحياة، ينبغي اتباع نمط حياة صحي يقوم على المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية واتباع نظام غذائي صحي، لا سيما النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

ويقوم هذا النظام الغذائي على الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة والاعتماد على الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون بدلا من الدهون الحيوانية كالزبدة وتناول الأسماك بدلا من اللحوم، مع العمل على التمتع بوزن طبيعي والإقلاع عن التدخين.

وأظهرت الدراسات أن أي شخص أصيب بالفعل بنوبة قلبية يمكنه تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى بنسبة تصل إلى 50 بالمائة عن طريق اتباع النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

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