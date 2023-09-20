الامارات | مخاطر تدمر الكبد.. أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي: انتبهوا إلى هذه العادات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يهدد نمط الحياة غير السليم صحة الإنسان، ويضر بالعديد من أجهزة الجسم، وفي مقدمتها الكبد، العضو المهم المسؤول عن الكثير من الوظائف الحيوية. وحذرت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والكبد الروسية الدكتورة ناتاليا بانينا من نمط الحياة غير الصحي الذي قد تتسبب تبعاته في تدمير الكبد، داعية حسب موقع Gazeta.Ru الروسي كل فرد للتحقق من المخاطر والعادات التي تهدد كبده.

وأشارت الدكتورة ناتاليا إلى أن الوزن الزائد، يعد المهدد الأول، إذ إنه عندما تترسب الدهون في خلايا الكبد، فإنها تؤدي إلى إتلافها، كما يمكن أن تسبب السمنة ليس فقط العمليات الالتهابية في الكبد، ولكن في بعض الحالات تؤدي إلى تليفه. علاوة على أن السمنة في حد ذاتها تساعد على تطور مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام.

وتزيد الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية والدهون المتحولة من نسبة الكوليسترول الضار، والذي بدوره يؤثر على صحة الكبد والقلب والأوعية الدموية. وحسب الطبيبة الروسية، فإن الوجبات السريعة هي المصدر الرئيس للدهون المتحولة. كما أن الإفراط في تناول الكربوهيدرات يضر بالكبد، علاوة على المشروبات الغازية.

وحذرت الدكتورة ناتاليا أيضاً من تناول المكملات الغذائية والفيتامينات من دون وصفة طبيب، علاوة على المضادات الحيوية، ومسكنات الألم، وموانع الحمل الفموية، إذ يمكن أن يؤدي الإفراط غير الحكيم في تلك العقاقير إلى التهاب الكبد.

ويتسبب تناول المشروبات الكحولية في مرض الكبد الكحولي. ويمكن أن تكون نتيجته تليف الكبد. وشدد الدكتورة بانينا في الوقت نفسه على عدم وجود جرعات آمنة من الكحول للكبد.

فرط نمو البكتيريا

ومن أبرز أسباب تدمير الكبد فرط نمو البكتيريا في الأمعاء؛ والتي يمكن أن يكون سببها الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية، والنظام الغذائي الرتيب غير السليم، ونقص الألياف الغذائية في النظام الغذائي، حسب الدكتورة ناتاليا.