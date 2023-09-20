قصة طفلة تبنتها تحية كاريوكا وسماها الشعراوي وربتها فنانة شهيرة بعدها.. من هي؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، كانت بدايتها على مسرح بديعة مصابني، والتي اشتهرت بتقديم رقصة«الكاريوكا» عام 1940، قدمت سيرة فنية حافلة سواء على خشبة المسرح أو أمام الشاشات والكاميرات في السينما، أفنت عمرها في خدمة الفن، وأدى زيادة وزنها إلى الابتعاد عن الأضواء عام 1973، واضطرتها الظروف للسكن في غرفة على سطح في حارة شعبية بعد خسارة أموالها، بجانب معاناتها من وجود مياه بيضاء على عينيها.

الفنانة تحية كاريوكا، رغم زيجاتها التي تخطت الـ17 زيجة، أبرزها من الفنان والمخرج المسرحي محمد حلاوة، والفنان رشدي أباظة والمطرب محرم فؤاد، والطيار حسين عاطف، إلا إنها لم تُرزق بأطفال، ما جعلها في أواخر أيامها تتبني طفلة ليست من جوف رحمها، وحرصت على رعايتها والإنفاق عليها بكل ما أوتيت من قوة، حتى اللحظات الأخيرة لها على قيد الحياة، والتي أوصت إحدى صديقاتها برعايتها بعد مماتها.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كواليس وأسرار من حياة الفنانة تحية كاريوكا، بالتزامن مع ذكرى وفاتها اليوم 20 سبتمبر.

طفلة تبنتها تحية في آواخر عمرها

تحدثت الفنانة رجاء الجداوي، خلال استضافتها في برنامج «ساعة صفا»، عن حكاية ابنة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، قائلةً: «ربنا عطاها بنت هدية من عنده في آواخر أيامها، لقيتها قدام الشقة، وحلت الـ3 سنين الأخيرة من حياتها، كانت نفسها تخلف طيلة حياتها، اسمها عطية الله، الشيخ الشعراوي هو اللي سماها وقالها دي مفتاح دخولك الجنة، والفنانة فيفي عبدة اسمها عطيات، قالتلها سميها على اسمي، كانت حابة البنت أوي، وهي إنسانة أوي الحقيقة، البنت كانت جميلة أوي».

فيفي عبدة تنفذ الوصية

«أوصت إن فيفي عبدة تاخدها تربيها بعد وفاتها»، عبارة واصلت من خلالها الفنانة رجاء الجداوي، الحديث عن ابنة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا بالتبني، قائلةً: «بعد وفاة خالتي، فيفي نفذت الوصية وخدتها ربتها ودخلتها أحسن مدارس لغات، البنت كانت وقتها عندها 3 سنين، ودلوقتي بقت عروسة حلوة».

تبنتها بعد أداء مناسك العمرة

وتابعت الفنانة رجاء الجداي، في الحديث عن كواليس التبني، قائلةً: «قررت تتبنى طفلة بعد رجوعها من العمرة، كانت بتقول إنها خلفت وهي في السبعين، كانت تحب البنت دي أوي أوي».

وفاة تحية كاريوكا

ورحلت الفنانة تحية كاريوكا، عن عالمنا في 20 سبتمبر عام 1999 عن عمر يناهز الـ84 عاما، إثر تعرضها لجلطة رئوية حادة بعد عودتها من رحلة العمرة.