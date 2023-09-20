رغم أنها أم لطفلين.. كيف فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت سلمى الجابري في مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي «إنستجرام» بلقطات مصورة، للاحتفال بتتويجها بلقب ملكة جمال مصر للعالم للسيدات، التي شاركت فيها منذ فترة، على الرغم من كونها زوجة وأم لطفلين.

آمال رزق مديرة مسابقة ملكة جمال مصر، أجابت على هذا التساؤل، قائلة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المسابقة تتضمن ألقاب عديدة، لتشمل جميع الحالات الاجتماعية للنساء، إذ تفوز الفتيات بملكة جمال مصر للعالم، أما السيدات أو المتزوجات، فلديهم الفرصة للفوز بملكة جمال مصر العالم للسيدات، وكذلك المطلقات و«المنفصلات»، لديهم فرصة للفوز بلقب MS: «سلمى فازت بلقب ملكة جمال مصر العالم للسيدات، لأنها متزوجة وأم».

تتويج سلمى الجابري رغم كونها زوجة وأم لطفلين

وفازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر للعالم للسيدات، لأنها إمرأة متزوجة، ولم يتاح لها الاشتراك في مسابقة ملكة جمال مصر، لأنها خاصة بالفتيات التي لم يسبق لهن الزواج.

قصة حب سلمى الجابري ولا عب الكرة

عاشت سلمى الجابري قصة حب مع لاعب كرة القدم أحمد رمضان بيكهام، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن بفريق سيراميكا، ليتوج الحب بينهما بالزواج، نتج عنه طفلين إيميلى وزين.

معلومات عن سلمى الجابري

- ولدت سلمى الجابري عام 1999، وتبلغ من العمر 24 عامًا.

- تخرجت سلمى الجابري في كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية.

- مواليد برج الأسد.

- تعد سلمى الجابري من مشاهير «السوشيال ميديا»، بسبب عملها في مجال الإعلانات الخاصة بالفتيات، ويقترب عدد متابعيها نحو مليون شخص.

- أعلنت سلمى الجابري، عن تتويجها بلقب ملكة جمال مصر للعالم لعام 2023، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، من خلال الظهور في مقطع فيديو بلقطات مصورة وهي ترتدي التاج.